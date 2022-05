Vláda povolá vojáky k plnění činnosti policie při českém předsednictví v EU

Nejvýše stovka vojáků by měla být k dispozici pro řízení vozidel, deset by sloužilo jako psovodi, dalších deset by zajistilo pyrotechnické prohlídky a ochranu významných objektů. S tou by pomáhali i celníci.

Vláda probere i návrh na jmenování 84 nových profesorů, po schválení vládou o jmenování rozhodne prezident Miloš Zeman.

Projedná také novelu o spolupráci ČR s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), podle které by mělo ministerstvo financí mít pouze v rámci spolupráce s OLAF pravomoc vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů.

Zabývat se bude i návrhem nařízení, který zakazuje používat v hračkách některé chemické látky či rozšiřuje seznam alergenních vonných látek, o jejichž přítomnosti v hračce musí výrobce informovat.

Jednání se vzhledem k obstrukcím opozice ve Sněmovně bude konat přímo v dolní komoře parlamentu a to v průběhu mimořádné schůze Sněmovny.