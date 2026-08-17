Ministři budou po návratu z dovolené jednat o opatřeních proti suchu

Babiš minulý týden mluvil s experty na vodní hospodářství. „A co vlastně oni navrhují? Záchytné zásahové příkopy zahrnout do zákona číslo 416/29, liniový zákon, následně vytvořit dotační titul pro záchytné zasahovací příkopy s podmínkou, kdo je vybuduje, nemusí dodržovat protierozní vyhlášku na příslušném bloku, motivovat nájemce a vlastníky k výstavbě opatření,“ uvedl ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.
Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat dvacet chystaných vodních nádrží.
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Babiš obnoví národní koalici proti suchu. Voda se musí stát veřejným zájmem, řekl
Čtyři miliardy korun by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření a podobně. Část peněz má jít také na výstavbu vodních děl, konkrétně výkup pozemků, projektovou dokumentaci nebo základní první práce v terénu u děl Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku.
Změna pravidel veřejného opatrovnictví
Ministři projednají i úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Opatrovníci zastupují lidi s omezenou způsobilostí při jednáních s úřady nebo při návštěvě lékaře.
V případech, kdy nemůže být opatrovníkem příbuzný, musí tuto činnost vykonávat právnické osoby, nejčastěji obce. Dosavadní pravidla ale zatěžují některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Novela umožní převést veřejné opatrovnictví na jinou vhodnou obec, pokud ta z místa bydliště dotyčného není schopna věc zabezpečit.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude vládu informovat o přípravě povinných elektronických žádanek na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konsilia. Jejich digitalizace by měla být hotova do července 2027, o půl roku později pak na laboratorní vyšetření. Povinné vedení zdravotnické dokumentace elektronicky chce ministr zavést od roku 2029.