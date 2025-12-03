Vláda posoudí plán nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

První, co chce nová koalice ANO, SPD a Motoristů změnit, jsou tedy odvody na sociální pojištění.
„Aby to skokové navýšení, které zavedla vláda Petra Fialy, už v roce 2026 nebylo,“ řekla už v polovině října, hned na začátku jednání o nové vládě, místopředsedkyně ANO a téměř jistě budoucí ministryně financí Alena Schillerová.
Nebude překvapením, když končící vláda plán nastupující koalice, který nabourává úsporný balíček z minulého volebního období, odmítne.
„Snížení minimálního vyměřovacího základu povede u osob samostatně výdělečně činných k nižší výši důchodu. Tím se sice sníží výdaje na důchody a roční efekty na příjmové a výdajové straně se dlouhodobě zhruba vyrovnají, nicméně nižší výše budoucích důchodů osob samostatně výdělečně činných zvyšuje riziko jejich příjmové chudoby ve stáří,“ uvádí se ve stanovisku připraveném pro vládu v demisi k záměru koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Vláda Petra Fialy má na programu i návrh, aby se Ústava Československé republiky z roku 1920 a dokumenty související s jejím vznikem staly národní kulturní památkou.
Mimo program by se ministři mohli zabývat i tím, jak naloží s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který vrátila Sněmovna. Podle hnutí ANO v něm chybí asi 96 miliard korun.