Vláda posoudí plán nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

Končící vláda Petra Fialy posoudí návrh poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u sociálního pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění by se tak pro OSVČ nezvýšila o 715 korun měsíčně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

První, co chce nová koalice ANO, SPD a Motoristů změnit, jsou tedy odvody na sociální pojištění.

„Aby to skokové navýšení, které zavedla vláda Petra Fialy, už v roce 2026 nebylo,“ řekla už v polovině října, hned na začátku jednání o nové vládě, místopředsedkyně ANO a téměř jistě budoucí ministryně financí Alena Schillerová.

Nebude překvapením, když končící vláda plán nastupující koalice, který nabourává úsporný balíček z minulého volebního období, odmítne.

„Snížení minimálního vyměřovacího základu povede u osob samostatně výdělečně činných k nižší výši důchodu. Tím se sice sníží výdaje na důchody a roční efekty na příjmové a výdajové straně se dlouhodobě zhruba vyrovnají, nicméně nižší výše budoucích důchodů osob samostatně výdělečně činných zvyšuje riziko jejich příjmové chudoby ve stáří,“ uvádí se ve stanovisku připraveném pro vládu v demisi k záměru koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Vláda Petra Fialy má na programu i návrh, aby se Ústava Československé republiky z roku 1920 a dokumenty související s jejím vznikem staly národní kulturní památkou.

Mimo program by se ministři mohli zabývat i tím, jak naloží s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který vrátila Sněmovna. Podle hnutí ANO v něm chybí asi 96 miliard korun.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost

Čínský pár s dítětem (9. června 2015)

Čína po více než 30 letech opět zavede daň z přidané hodnoty (DPH) na antikoncepční přípravky a pomůcky, včetně kondomů. Peking se tak snaží reagovat na propad porodnosti, který podle expertů...

3. prosince 2025  6:15

Končící vláda Petra Fialy posoudí návrh poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...

Dva roky čekání na Five Guys v Praze. Proč lidi šílí a čím jsou tak výjimeční?

Five Guys

Americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys si vydobyl takřka kultovní postavení. Především mladí zákazníci básní o jejich hamburgerech, které mohli ochutnat ve Vídni, Londýně či Madridu. První...

3. prosince 2025

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Roztomilé liščí mládě si samo hraje s míčkem na kopečku

Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát...

3. prosince 2025

Witkoff jednal s Putinem. Konec války není o nic blíž, nenašel se kompromis o území

Americký zmocněnec Steve Witkoff jednal v Moskvě s ruským vládcem Vladimirem...

Úterní jednání amerického zmocněnce Stevea Witkoffa s ruským vládcem Vladimirem Putinem o možném ukončení války na Ukrajině po téměř pěti hodinách skončilo. Rusko a USA se nijak nepřiblížily ani...

2. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  3. 12.

Minnesota přispívá pobočce al-Káidy? Jak Somálci ze státu USA vytahali miliardu

Premium
Takto vítali somálského prezidenta při návštěvě Minneapolisu.

Aby se o vás po světě mluvilo, musíte dneska ukrást aspoň miliardu. Somálci to v Americe dokázali. Pěkně podojili svůj nový domovský stát Minnesota, který je Somálskem Spojených států. Žije jich tam...

3. prosince 2025

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Premium
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Do nového systému pro podporu bydlení jsou obce připravené zapojit prvních čtyři sta bytů. Od Nového roku se spustí síť celkem 154 kontaktních míst, která budou radit a pomáhat lidem v bytové nouzi....

3. prosince 2025

Energetika vychází z modelu, který by neobstál ani jako bakalářka, tvrdí studie

Ilustrační snímek

Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s oficiálními daty, či nadhodnocování využití obnovitelných zdrojů energie. Těmito a dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž...

3. prosince 2025

Předražené dálnice a nádraží za miliardy. Jaké zakázky vyšetřuje kriminálka

Premium
Ocelovou konstrukci estakády na dálnici D3 svařují na místě a postupně ji...

Nárůst ceny stavby dálnice či investice za miliardy. O co jde v klíčových zakázkách v hledáčku policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří si v minulých dnech přišli pro...

3. prosince 2025

Afghánec obviněný z vraždy po střelbě na gardisty u Bílého domu odmítl vinu

Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)

Afghánec podezřelý ze střelby na dva gardisty poblíž Bílého domu v úterý prostřednictvím svého právníka u soudu odmítl vinu. Devětadvacetiletý muž, který v rodné zemi spolupracoval s americkou...

2. prosince 2025  22:24

