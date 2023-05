Vláda posuzuje návrh opozičního ANO na zavedení obecného referenda

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kabinet by měl podle podle doporučení legislativní rady vlády dát k návrhu záporné stanovisko.

Referendum by se mohlo podle návrhu poslanců ANO na základě petice s podpisy nejméně 450 tisíc obyvatel, to je podle legislativní rady málo. Přísnější podmínky by si právníci představovali i pro iniciování všelidového hlasování parlamentem.

Ministřivydají také stanovisko ke změně pravidel nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje. Novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu předložila skupina poslanců ze všech stran. Navrhují zkrátit dobu, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky pro využívání zemědělských pozemků.

Vláda také vyhodnocuje nakládání s penězi vyčleněnými na předsednictví Česka Evropské unii loni v druhé polovině roku.