„My ho považujeme za nezávislého experta, jehož působení v pojišťovně hodnotíme velmi pozitivně, a myslím, že jeho erudici na tomto poli snad nezpochybňuje nikdo,“ řekl po minulém jednání vlády šéf Motoristů Petr Macinka.
„O tom ještě bude debata. Pro mě je to zvláštní návrh, ale my si to nějakým způsobem vyříkáme, protože zkrátka pan Kalousek určitě je ekonom, ale historicky samozřejmě je to pro mě velice problematické jméno,“ uvedl Babiš.
Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by měli ve správní radě VZP skončit i místopředseda Sněmovny, občanský demokrat Jan Skopeček či senátoři Ondřej Šimetka a Karel Zitterbart. Nově naopak mají v radě být Vojtěchovi náměstci na ministerstvu zdravotnictví – exposlankyně SPD Karla Maříková a Ladislav Švec.
Vláda se má zabývat také zákonem o ekodesignu výrobků, který má zajistit, že výrobky nabízené na českém trhu budou v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí, a projedná návrh bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na zavedení zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Návrh vláda pravděpodobně odmítne.
Projedná koaliční rada i spor kvůli L-159 pro Ukrajinu kvůli obraně proti dronům?
Zasedání vlády bude předcházet koaliční jednání lídrů ANO, SPD a Motoristů. Zabývat by se mohou i sporem o to, zda Česko poskytne Ukrajině několik letounů L-159 pro obranu proti dronům.
Ministr zahraničí Macinka v neděli řekl, že prezident Petr Pavel při cestě na Ukrajinu nabídku s vládou nekonzultoval. Pavel se ohradil, že zájem o letouny vzešel z ukrajinské strany.