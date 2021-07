Vláda má jednat o novém nejvyšším státním zástupci i urychlení očkování

O novém nejvyšším státním zástupci bude vláda jednat kvůli tomu, že ke konci června rezignoval Pavel Zeman. Stříž od té doby řídí Nejvyšší státní zastupitelství, protože byl první náměstkem Pavla Zemana.

„To, že nástupcem Pavla Zemana bude Igor Stříž, mi přijde logické. Jsem připraven jeho jmenování podpořit,“ řekl iDNES.cz ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.



Jak napsaly koncem června Lidové noviny, premiér Andrej Babiš Střížovu nominaci odmítl. Dokonce údajně Benešové řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana.

„My se musíme nejdřív ujasnit v koalici, jestli vlastně budeme hlasovat pro nějakého nového státního zástupce, nebo nebudeme. Jedna možnost, že Stříž bude pověřen, a vybere to příští vláda. Druhá možnost je, že tedy budeme akceptovat návrh paní Benešové,“ řekl Babiš v debatě televize Prima a CNN Prima News.



Zdrženlivě výběr nového nejvyššího státního zástupce komentoval prezident Miloš Zeman. „Já jenom vím, že pan Stříž byl doporučen předchozím nejvyšším státním zástupcem, to znamená Pavlem Zemanem. No a jestliže plní ministryně měla určitý konflikt s Pavlem Zemanem, pak jako prognostik per analogiam se mohu domnívat, že bude-li pan Stříž přijat, může mít konflikt i s touto osobou,“ prohlásil prezident.



Vláda se bude zabývat i aktuálními problémy souvisejícími s vývojem epidemie koronaviru. Premiér Andrej Babiš v neděli ve svém pravidelném hodnocení uplynulého týdne Čau, lidi na sociálních sítích oznámil, že na jednání vládní rady pro zdravotní rizika navrhne zkrácení intervalu mezi dávkami vakcíny Pfizer/BioNTech na 21 dní. Mělo by to platit od 15. června a jen u těch, kteří se budou nově registrovat. Důvodem je rostoucí počet případů nakažlivější mutace koronaviru delta v Česku.