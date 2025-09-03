Vláda projedná nákup tanků Leopard 2A8 i regulovaný prodej kratomu

Nákup tanků Leopard 2A8 projedná vláda. Její souhlas je nutný pro podpis smlouvy. Česko chce v první fázi pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Má to stát celkem 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo obrany vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.

Leopard 2A4 je i přes svá léta výrazně lepším tankem, než jeho sovětský, respektive ruský, protějšek T-72. Střelba díky stabilizaci je přesnější, jízdní výkony lepší. 2A8 pak přidá lepší ochranu, ale i pokročilé elektronické prvky. | foto: Michal Voska, iDNES.cz

První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.

Ministerstvo spravedlnosti by mělo členům vlády předložit konečnou zprávu s výsledky externího auditu v kauze bitcoinového daru, kvůli kterému přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel Blažek, společně s reakcí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Resort pod Blažkovým vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

Ministři také rozhodnou o pokračování programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v příštích pěti letech. Návrh rozpočtu na příští rok na něj počítá s miliardou korun, mezi lety 2023 a 2025 bylo vždy na tento účel vyčleněno půl miliardy korun.

Ministři také dnes posoudí návrh ministerstva zdravotnictví umožnit regulovaný prodej kratomu. Látka z tropické rostliny se používá jako prášek, v malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje.

Ministerstvo původně navrhovalo zapsat na seznam vedle kratomu i konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání v polovině února přerušila s tím, že vyčká na notifikaci od Evropské komise. Ta se zařazením konopí nesouhlasila, kratom potvrdila.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

