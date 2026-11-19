Valorizace náhrad má začít platit od ledna 2027. Úprava zahrnuje zvýšení průměrného příjmu, z něhož se kompenzace počítá. Stejně jako u důchodů má tato částka vzrůst o 0,2 procenta a navíc ještě o 270 korun. Změna se bude týkat zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních složek, vojáků z povolání a dotkne se i pozůstalých.
|
Úraz v práci, nebo mimo ni? Rozdíl v odškodnění může být milionový
„Podle výše uvedeného zmocnění je vláda, vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, povinna upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,“ zdůvodnilo úpravu ministerstvo práce a sociálních věcí.
Renta vychází z rozdílu mezi průměrným výdělkem člověka před úrazem či nemocí a příjmem po vzniku škody. Rozdíl vyrovnávají sami zaměstnavatelé.
|
Horší než rakovina. Bakterie se naučí antibiotika přežít, popisuje mikrobioložka
Na programu má vláda také debatu ohledně strategie národního antibiotického programu na období 2026 až 2032. Jedná se o iniciativu zaměřenou na na správné využití antibiotik i boj proti rezistenci na tyto léky.
Kabinet se dále plánuje věnovat zmapování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes české území nebo veřejné zakázce Imitace vzdušných cílů, která slouží k nácviku boje proti bezpilotně řízeným dronům či letounům.