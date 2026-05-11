Vláda projedná výdaje na obranu, Landovského jmenuje zmocněncem

„V roce 2025 Česká republika reportovala 2,01 procenta HDP a NATO uznalo 1,85. Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78,“ uvedl Babiš na konci dubna. S aliancí chce ale o uznaných výdajích vyjednávat. Kabinet podle něj počítá s tím, že v budoucnu bude procento obranných výdajů navyšovat.
Zástupci minulé vlády se ale proti takovému tvrzení ohradili. „Nevím z jakých čísel vychází Andrej Babiš ohledně výdajů na obranu. Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO za rok 2025 je zcela zřejmé, že ČR splnila své spojenecké závazky. Ve zprávě najdete, že výdaje na obranu činily 2,01 procenta HDP,“ řekl Petr Fiala (ODS).
NATO není soudce. O účasti na summitu si musí rozhodnout Česko, říká Landovský
V souvislosti s obrannými výdaji se očekává jmenování Jakuba Landovského do pozice vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO. Landovský v minulosti působil jako český velvyslanec při Severoatlantické alianci. „Budu potřebovat systém, který pravidelně, a skutečně ne jednou za kvartál, jako to dělá Česká národní banka, odhaduje růst či pokles HDP,“ uvedl Landovský na CNN Prima News. Úkolem vládního zmocněnce je podle něj také argumentovat u jednotlivých výdajů, proč slouží obraně.
Jednání o novém náčelníkovi generálního štábu
Součástí jednání vlády by mohla být i debata o kandidátovi na nového náčelníka generálního štábu. Podle informací iDNES.cz momentálně existuje čtveřice finálních kandidátů, mezi kterými se premiér Babiš společně s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) rozhodují.
Kdo nahradí Řehku? Známe čtyři muže, kteří mohou stát v čele armády
Mezi top čtyři kandidáty se nakonec překvapivě nedostal Řehkův první zástupce generálporučík Miroslav Hlaváč. Navrhovaná jména zná už i prezident, podle svých slov ale favorita nemá a čeká, jak se rozhodne vláda.