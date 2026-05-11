Vláda projedná výdaje na obranu, Landovského jmenuje zmocněncem

Matyáš Müller
  10:17
V pondělí dopoledne se sejde vláda, jednat bude mimo jiné o výdajích na obranu. Konkrétně by měla představit výsledky plnění závazků vůči NATO za letošní první čtvrtletí. Už na konci dubna premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Česko letos závazek dvou procent HDP vydaných na obranu nesplní. V souvislosti s obrannými výdaji má vláda jmenovat do funkce zmocněnce Jakuba Landovského.

„V roce 2025 Česká republika reportovala 2,01 procenta HDP a NATO uznalo 1,85. Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78,“ uvedl Babiš na konci dubna. S aliancí chce ale o uznaných výdajích vyjednávat. Kabinet podle něj počítá s tím, že v budoucnu bude procento obranných výdajů navyšovat.

Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, velvyslanec ČR při NATO.
Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na ministerstvu obrany. (25. března 2026)
Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství v Arménii. (4. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, velvyslanec ČR při NATO.
4 fotografie

Zástupci minulé vlády se ale proti takovému tvrzení ohradili. „Nevím z jakých čísel vychází Andrej Babiš ohledně výdajů na obranu. Podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO za rok 2025 je zcela zřejmé, že ČR splnila své spojenecké závazky. Ve zprávě najdete, že výdaje na obranu činily 2,01 procenta HDP,“ řekl Petr Fiala (ODS).

NATO není soudce. O účasti na summitu si musí rozhodnout Česko, říká Landovský

V souvislosti s obrannými výdaji se očekává jmenování Jakuba Landovského do pozice vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO. Landovský v minulosti působil jako český velvyslanec při Severoatlantické alianci. „Budu potřebovat systém, který pravidelně, a skutečně ne jednou za kvartál, jako to dělá Česká národní banka, odhaduje růst či pokles HDP,“ uvedl Landovský na CNN Prima News. Úkolem vládního zmocněnce je podle něj také argumentovat u jednotlivých výdajů, proč slouží obraně.

Jednání o novém náčelníkovi generálního štábu

Součástí jednání vlády by mohla být i debata o kandidátovi na nového náčelníka generálního štábu. Podle informací iDNES.cz momentálně existuje čtveřice finálních kandidátů, mezi kterými se premiér Babiš společně s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) rozhodují.

Kdo nahradí Řehku? Známe čtyři muže, kteří mohou stát v čele armády

Mezi top čtyři kandidáty se nakonec překvapivě nedostal Řehkův první zástupce generálporučík Miroslav Hlaváč. Navrhovaná jména zná už i prezident, podle svých slov ale favorita nemá a čeká, jak se rozhodne vláda.

