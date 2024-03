Vláda jedná i za přítomnosti šéfa BIS. Může jít o velvyslance v Rusku

Současný velvyslanec Vítězslav Pivoňka je od počátku roku 2022 v Praze a Česko je v Moskvě zastoupeno na nižší úrovni. Pivoňka byl povolán domů na konzultace a po ruské agresi na Ukrajinu se už do Ruska nevrátil.

S působením českého velvyslance v Rusku nesouhlasil dosud prezident Petr Pavel, který se v úterý sešel právě se šéfem BIS Koudelkou.

„Vzhledem k tomu, že proces výběru a akreditace trvá dlouhou dobu, tak není důvod – alespoň v té přípravné fázi – na tom nepracovat už teď. V okamžiku, kdy nastane vhodná situace, tak to zrealizovat,“ uvedl v úterý prezident na dotaz serveru Lidovky.cz.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake na dotaz ČTK odmítl věc komentovat s tím, že by se jednalo o téma utajované i po zasedání vlády.

Velvyslance v Rusku žádal už dřív Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský už oni v říjnu podpořil, aby Česko znovu mělo zastoupení v Rusku na úrovni velvyslance. „Já říkám, že máme mít s Ruskou federací zastoupení na úrovni velvyslance,“ uvedl šéf diplomacie. Řekl, že zastává v této věci postoj ve shodě s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou.

„Je to v zájmu České republiky,“ prohlásil Lipavský. Dodal, že zastoupení na pozici velvyslance v Rusku mají i nejklíčovější země, které jsou strategickými spojenci Česka – jako jsou Velká Británie, Francie, Německo a Spojené státy americké.

„Jsou pravidla, která dodržovat musím, protože nám to ukládá zákon,“ řekl loni v říjnu Fiala. „Jsem přesvědčen, že Česká republika má postupovat morálně, zodpovědně a postupovat tak, jak se chovají spojenci,“ podpořil Fiala nepřímo to, co řekl ministr Lipavský.

Vláda projedná novelu zákona o VŠ, která má zlepšit situaci doktorandů

Kabinet má ve středu projednat i změnu zákona o vysokých školách, která má zlepšit situaci doktorandů. Vysoké školy by podle novely mohly nově doktorandům kromě stipendií vyplácet i mzdu. Také by si mohly vybrat, zda zpoplatní studium doktorských studijních programů v cizím jazyce, za které nyní musí stanovit poplatky.

Novela mění i další věci, měla by podpořit internacionalizaci vysokého školství či například upravit vnitřní předpisy a orgány soukromých vysokých škol. Platit od mohla od příštího roku.

Kabinet by se měl vrátit i k projednávání návrhu nového zákona o integračním sociálním podniku, jehož projednávání přerušila minulou středu, protože se neshodla na podobě podpory zaměstnávání znevýhodněných pracovníků.

Místo původně navrhované slevy na sociálních odvodech by firmy mohly případně dostávat podobný příspěvek, jaký stát poskytuje za určitých podmínek na zaměstnance s postižením.

Na programu má vláda i novelu zákona proti praní špinavých peněz, která počítá s povinností hlásit úřadům převoz více než 15 tisíc eur (380 tisíc korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie.

Vláda projedná i plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách nebo záměr na vyhlášení národní přírodní památky Lom Československé armády.