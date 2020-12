Vláda rozhodne o návratu Česka do stupně 4. Znovu se zavřou hospody

6:04

Kvůli zhoršení situace ohledně šíření koronaviru se Česko nejspíš znovu vrátí do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Při jednání vlády to v pondělí navrhne ministr zdravotnictví Jan Blatný. Bude to znamenat zpřísnění opatření, mimo jiné se znovu zavřou jen několik dnů otevřené restaurace. Malé obchody mají zůstat otevřené.