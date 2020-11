Vláda nakoupí 5,5 milionu dávek vakcíny. Prymula bude opět radit Babišovi

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula opět rozšíří počet poradců premiéra Andreje Babiše. Byl poradcem již jednou, když pro neshody s tehdejším šéfem resortu zdravotnictví úřad opustil jako náměstek. Po vyšehradské aféře skončil v resortu znovu, tentokrát ale už jako ministr. „Pan Prymula by mně měl radit ve zdravotnictví. Bude mít smlouvu s Úřadem vlády jako další poradci,“ řekl Babiš.

Vláda v pondělí podle ministryně financí Aleny Schillerové v reakci na to že musí být kvůli koronaviru uzavřené restaurace, schválila, že pivovary nebudou muset ani v příštím roce platit spotřební daň za vylité nebo jim vrácené pivo. „Restauracím zůstalo pivo, které se kazí,“ zdůvodnila návrh po jednání vlády Schillerová. Schvalovat to bude ve čtvrtek ve zrychleném režimu Poslanecká sněmovna.

Od pondělí v Česku platí stupeň číslo 4 podle systému PES, což znamená, že obchody mohou být otevřené až do 23 hodin a noční zákaz vycházení je nově od 23 hodin do páté hodiny ranní.



Jak venku, tak uvnitř je nově povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou. Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. Divadelní představení a koncerty se mohou konat bez diváků třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy.

Na zvýšení přídavků pro děti se vláda neshoduje

Vládní koalice se zasekla na sporu o zvýšení přídavků na děti. „Mrzí mě, že se pořád nemůžeme posunout v podpoře rodin. Další kolo debat o přídavku na dítě nás čeká ve čtvrtek na koaliční radě,“ oznámila v průběhu jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Navrhla vládě zvýšení přídavků na děti o 26 procent od ledna příštího roku. Chce také, aby přídavky nově pobíralo místo zhruba 240 tisíc až téměř 590 tisíc dětí. Ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou, která je ve vládě za ANO, rozšiřovat okruh těch, kdo na ně mají nárok, nechce.

„V podstatě na ten přídavek mohou dosáhnout pouze nepracující rodiny, což si myslím, že je strašně špatně a je to strašně demotivační pro celý ten systém. Teď potřebujeme dostat ten přídavek na dítě tam, kde byl v roce 2014, aby na něho dosáhlo aspoň půl milionu dětí,“ řekla Maláčová v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Z přídavků se podle ní v současnosti stala chudinská dávka. Ročně by přidání mohlo stát navíc až 4,9 miliardy korun.

Přídavky dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Na děti do šesti let stát dává 500 korun, od šesti do 15 let je to 610 korun a od 15 do 26 let při studiu 700 korun.

Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší. Podle novely by se podle věku dítěte nově od ledna vyplácelo 630, 770 a 880 korun.

Vláda doporučila Mlsnu do čela ÚOHS i nové soudce

Prezidentovi Miloši Zemanovi navrhla vláda jmenování Petra Mlsny novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mlsna je nyní náměstkem ministra vnitra. lsna nahradí odvolaného Petra Rafaje. (více o tom zde).

Zeman může jmenovat i desítku nových soudců, které vládě navrhla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Devět z nich má působit ve správním soudnictví.„Navržení kandidáti by měli nahradit soudce, kteří v rámci takzvané přirozené obměny odešli, respektive odejdou z resortu justice k 31. prosinci 2020,“ uvedla Benešová.