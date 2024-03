S návratem do práce mají znevýhodněným pomoci sociální integrační podniky

Ale také třeba s mladými lidmi, kteří opustili dětské domovy, s lidmi po léčbě ze závislosti nebo s propuštěnými vězni.

Integrační sociální podniky doplní už existující systém zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob i o lidi, kteří čelí sociálnímu znevýhodnění. Cílem bude s těmito lidmi pracovat, aby se mohli vrátit i na nechráněný trh práce.

Podniky budou moci získat bonus, pokud se jejich zaměstnanci podaří získat trvalé zaměstnání v běžné firmě. Celý systém bude i propojený se zadáváním veřejných zakázek, což by mělo zajistit větší prostor pro získání práce pro znevýhodněné zaměstnance, řekl ministr.

V současnosti je systém chráněného trhu práce nastaven tak, že firmy zaměstnávají pouze lidi se zdravotním znevýhodněním. Příspěvek mohou nyní dostávat firmy s víc než polovinou postižených zaměstnanců. Mohou získat tři čtvrtiny mzdových nákladů, ale nejvýš 15 700 korun. K tomu je možné mít ještě paušál tisíc korun na provoz.

Nově by systém podle Jurečky poskytoval příspěvky ve třech kategoriích: za zdravotně znevýhodněné zaměstnance, za sociálně znevýhodněné a motivační bonus za dlouhodobý návrat člověka na běžný pracovní trh. Integrační sociální podniky by také nově měly poskytovat svým zaměstnancům sociální poradenství, aby je podpořily například v udržení si bydlení nebo ve vyhýbání se dluhům.

Novela zákona o VŠ má pomoci doktorandům

Vláda schválila i návrh novely zákona o vysokých školách, která mimo jiné upravuje podmínky studia doktorandů včetně jejich lepšího ohodnocení.

Univerzity by podle novely měly přijímat ke studiu menší množství dobře vybraných uchazečů, kteří ale budou výrazně lépe ohodnoceni, napsal na sociální síti X ministr školství Mikuláš Bek.

Vysoké školy by si mohly vybrat, zda budou doktorandům vyplácet stipendium, mzdu či plat, nebo kombinaci obojího. Příjem doktorandů v prezenčním studiu by podle návrhu měl být nejméně 1,2násobek minimální měsíční mzdy. Pro výpočet by se měla využívat výše minimální měsíční mzdy platná k 1. červenci roku, ve kterém začíná akademický rok. Úprava by měla platit pro studenty, kteří zahájí studium nejdříve v akademickém roce 2025/2026. Nyní dává ministerstvo na stipendium pro jednoho doktoranda 11 250 korun.

Lidé zřejmě budou muset hlásit převoz vysoké hotovosti přes hranice

Lidé zřejmě budou muset hlásit úřadům převoz více než 15 tisíc eur (asi 380 tisíc korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie. Počítá s tím návrh novely zákona proti praní špinavých peněz, kterou také posílá do Sněmovny vláda.

Návrh zákona také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT.

Obchodníci s virtuálními aktivy nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva.