Důchodová reforma znovu zaměstná vládu. Kvůli ústavní stížnosti opozice

kop Josef Kopecký Autor:

5:48

Členy vlády znovu zaměstná důchodová reforma. Ne, že by ji vláda chtěla měnit. Bude se jí zabývat kvůli podnětu opozičního hnutí ANO na zrušení důchodové reformy. Vláda má na programu návrh vstoupit do řízení u Ústavního soudu jako vedlejší účastník do řízení.