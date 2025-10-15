Na pomoc Ukrajině jsme od roku 2022 dali 17,4 miliardy korun, řekl Fiala

Česko už dodalo Ukrajině více než 3,7 milionu kusů velkorážové munice, letos 1,3 milionu kusů, řekl premiér. Očekává, že Česko naplní slib dodat Rusy napadené Ukrajině 1,8 milionu kusů velkorážové munice do konce roku.
„Podařilo se nám vycvičit deset tisíc ukrajinských vojáků,“ uvedla po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Šlo na to podle ní 334 milionů korun.
Česká muniční iniciativa je podle ní z velké části financována zahraničními donory. Zahraniční dárci dosud na muniční iniciativu věnovali 93,3 miliardy korun, Česko na tuto iniciativu přispělo částkou 1,7 miliardy korun.
„Nemáme se za co stydět,“ prohlásila Černochová. „Chci vyzvat koalici, která vzniká, aby neopouštěla tuto cestu,“ řekla. Dává České republice vstupenku mezi slušné, demokratické země, zdůraznila ministryně.
Šéf ANO Andrej Babiš, který se snaží sestavit vládu spolu s Motoristy sobě a SPD, před pár dny ve Sněmovně řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. Česko podle něj pomáhá přes Evropskou unii a zbrojovky můžou bez problémů vyvážet, řekl.
O české muniční iniciativě na pomoc napadené Ukrajině, řekl, že byla fajn, ale měly ji dělat přímo členské státy NATO a měla být transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, tvrdí Babiš.