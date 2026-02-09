Nepřítomnost špiček hnutí ANO téměř jistě ovlivní i jednání koaliční rady.
„Byl bych opravdu velmi nerad, aby někdo, a to je jedno úplně kdo z oficiálních představitelů, v zahraničí prosazoval jinou politiku, než je v souladu s programovým prohlášením vlády,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním, které předchází jednání vlády.
Účastníci konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru Mnichova. Účast potvrdilo více než šedesát hlav států a vlád.
Z Česka mají jet samostatně prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka. „Ideální by bylo, kdyby Českou republiku reprezentoval zástupce vlády, protože zahraniční politiku má v gesci vláda,“ prohlásil Okamura.
Koalice podle Okamury urychlí zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání
Změna trestního zákoníku
Na programu jednání vlády je také změna trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Nový trestný čin má postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví.
Novela trestního zákoníku řeší také případy, kdy při vykonávání soudem uloženého trestu obecně prospěšných prací vznikne úraz nebo škoda.
Vláda také projedná novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložili opoziční poslanci v čele s exministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Má podle autorů návrhu přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí.
Stejná odměna za medaile pro paralympioniky
Kabinet má dostat pro informaci i aktualizaci ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách. Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný po kritice tobo, že měli paralympionici dostat za další medaile poloviční odměny, slíbil odměny dorovnat.
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.