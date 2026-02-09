Vláda bude schvalovat cestu prezidenta Pavla a ministra Macinky do Mnichova

Josef Kopecký
  6:00aktualizováno  10:29
Premiér Andrej Babiš zamířil do Bavorska na jednání se spolkovým kancléřem Markusem Söderem, a tak jednání vlády povede ministryně financí Alena Schillerová. Babiše totiž do Mnichova doprovází i vicepremiér Karel Havlíček. Vláda má projednat a schválit cestu prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky na Bezpečnostní konferenci koncem týdne také do Mnichova.
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. (20. listopadu 2025) | foto: Kancelář prezidenta republiky - Zuzana Bönisch

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Petr Macinka (Motoristé),...
Na návštěvu za Milošem Zemanem přijeli Turek s Macinkou. Dovezli mu churros z...
5 fotografií

Nepřítomnost špiček hnutí ANO téměř jistě ovlivní i jednání koaliční rady.

„Byl bych opravdu velmi nerad, aby někdo, a to je jedno úplně kdo z oficiálních představitelů, v zahraničí prosazoval jinou politiku, než je v souladu s programovým prohlášením vlády,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním, které předchází jednání vlády.

Účastníci konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru Mnichova. Účast potvrdilo více než šedesát hlav států a vlád.

Z Česka mají jet samostatně prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka. „Ideální by bylo, kdyby Českou republiku reprezentoval zástupce vlády, protože zahraniční politiku má v gesci vláda,“ prohlásil Okamura.

Koalice podle Okamury urychlí zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání

Změna trestního zákoníku

Na programu jednání vlády je také změna trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Nový trestný čin má postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví.

Novela trestního zákoníku řeší také případy, kdy při vykonávání soudem uloženého trestu obecně prospěšných prací vznikne úraz nebo škoda.

Vláda také projedná novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložili opoziční poslanci v čele s exministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Má podle autorů návrhu přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí.

Stejná odměna za medaile pro paralympioniky

Kabinet má dostat pro informaci i aktualizaci ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách. Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný po kritice tobo, že měli paralympionici dostat za další medaile poloviční odměny, slíbil odměny dorovnat.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Umělci v divadle čekají na Klempíře, oficiální odmítnutí pozvánky prý nedostali

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Na jevišti pražského divadla Palace stojí pět křesel, jedno z nich pro ministra kultury za Motoristy Otu Klempíře. Pozvali ho tam na debatu umělci, Klempíř ale opakovaně v médiích účast odmítl. Trval...

9. února 2026  10:41

Kubánská ekonomika ve volném pádu. Obyvatelé Havany hovoří o apokalypse

Život v ulicích Havany (4. února 2026)

Kuba se ocitla v energetické a ekonomické pasti. Poté, co na ostrov přestaly proudit klíčové dodávky ropy z Venezuely a cestovní ruch se propadl o desítky procent, se místní infrastruktura začala...

9. února 2026  10:35

Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde žádat

Voličský průkaz

Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít...

9. února 2026  10:32

Vláda bude schvalovat cestu prezidenta Pavla a ministra Macinky do Mnichova

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Premiér Andrej Babiš zamířil do Bavorska na jednání se spolkovým kancléřem Markusem Söderem, a tak jednání vlády povede ministryně financí Alena Schillerová. Babiše totiž do Mnichova doprovází i...

9. února 2026,  aktualizováno  10:29

Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni (9. února 2026)

Sedmnáctiletý trest vězení dostal sedmadvacetiletý Adam Chmura, který loni v červnu v Sušici na Klatovsku v opilosti pobodal kolemjdoucího muže, kterého si náhodně vybral. Důvodem bylo to, že se...

9. února 2026  10:16

Prezidentské volby 2028: kdy budou a kdo by mohl kandidovat na hlavu státu

Ilustrační snímek

Volba prezidenta České republiky by měla proběhnout v roce 2028, kdy 9. března skončí první funkční období současnému prezidentovi Petru Pavlovi. Přesný termín vyhlásí předseda Senátu ČR, a to...

9. února 2026  10:15

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Portorikánec Bad Bunny při vystoupení na Super Bowlu (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

9. února 2026  6:19,  aktualizováno  10:06

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou (zleva) Vladimír Holovka,...

Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli...

9. února 2026  9:59

Koalice podle Okamury urychlí zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Vládní koalice podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat, s čímž počítá programové prohlášení kabinetu. Změny připraví ministr zemědělství...

9. února 2026  9:55

Moskva tvrdí, že atentát na generála GRU byl řízen z Ukrajiny za pomoci Polska

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko. Moskva tvrdí, že atentát nařídila Ukrajina s účastí Varšavy. O...

9. února 2026  7:36,  aktualizováno  9:44

VIDEO: Epický sestřel! Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy

Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 sestřelují šahídy

Neznámý autor kdesi nad Ukrajinou pořídil raritní video, jak ukrajinský pilot F-16 nízko nad zemí sestřeluje ruský dron. Použil k tomu kanon M61 Vulcan.

9. února 2026  9:36

Fond Evy Pavlové poprvé ukázal účty, pomohl při ničivých povodních

První dáma Eva Pavlová na tiskové konferenci. (1. srpna 2024)

Nadační fond první dámy Evy Pavlové funguje zhruba dva roky. Nyní zveřejnil první výroční zprávu. Do konce roku 2024 poskytl pomoc ve výši přes 1,1 milionu korun. Mimo jiné na nákup simulátorů...

9. února 2026  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.