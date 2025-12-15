Babišova vláda bude poprvé jednat, ministři pojedou na Úřad vlády autobusem

Josef Kopecký
  7:54
Novou vládu Andreje Babiše čeká v pondělí první jednání hned poté, co ji prezident Petr Pavel ráno jmenuje. Ministři kabinetu ANO, SPD a Motoristů sobě by měli na Úřad vlády dorazit společně autobusem. Nového premiéra Babiše přivítá v sídle vlády jeho předchůdce Petr Fiala.
Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na dotazy novinářů. (9. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem s prezidentem...
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem. (9. prosince...
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem. (9. prosince...
Tomio Okamura blahopřeje Andreji Babišovi k jeho jmenování premiérem. (9....
18 fotografií

Předat chce premiérovi osmdesátistránkovou zprávu premiéra o stavu země, kde shrnuje výsledky svého vládnutí.

„Když jsem nastupoval, Andrej Babiš mi napsal dopis. Já mu dopis psát nebudu, ale to podstatné najde v té zprávě, kterou mu osobně předám,“ řekl Fiala. S ním skončí i poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Do čela Úřadu vlády se může vrátit Tünde Bartha

Na první zasedání nového kabinetu je vyhrazená zhruba hodina. Rozhodnout by vláda mohla o obsazení předsedy Legislativní rady vlády, funkce mluvčího kabinetu či jmenování vedoucí Úřadu vlády. Do této funkce by se mohla vrátit Babišova spolupracovnice Tünde Bartha.

Babiš pak bude v pondělí až do večera uvádět ministry do jejich úřadů. Do Vánoc by členové jeho nového kabinetu měli sejít ještě na dvou řádných zasedáních.

Už v úterý by vláda měla jednat o odmítnutí migračního paktu Evropské unie a systému emisních povolenek ETS 2, projednat novelu stavebního zákona.

Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky

Řešit bude i ceny energií a je už také připraven scénář toho, jak nová koalice sníží cenu regulované složky elektřiny. „Zjednodušeně řečeno, od 1. ledna bude snížena regulovaná složka elektřiny o 15,1 procenta pro domácnosti, pro firmy nebo ty, kteří jsou na vysokém nebo velmi vysokém napětí, to bude ještě o něco více,“ řekl nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nebude to muset schvalovat parlament.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

