Vláda projedná s odbory návrh rozpočtu na příští rok i růst minimální mzdy

Odbory odmítají krácení sumy na platy ve veřejném sektoru o 2 procenta. Podle zaměstnavatelů jsou potřeba investice a podpora výzkumu a inovací.

Do rozpočtu se promítají opatření z úsporného balíčku vlády, který má podle vlády pomoci k ozdravení veřejných financí. Ve schvalování balíčku ve třetím závěrečném čtení budou poslanci pokračovat ve středu.

Členové vlády by se zástupci odborů a zaměstnavatelů měli jednat také o návrzích ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení minimální mzdy.

Připraveny jsou návrhy na navýšení minimální mzdy buď o 1600 korun, nebo o 2100 korun. Nejnižší výdělek by se tak zvýšil z nynějších 17 300 korun buď na 18 900 korun, nebo na 19 400 korun. Cílem je dostat částku do pěti let buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na polovinu průměrné mzdy.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce také odbory a zaměstnavatele informovat o přípravě návrhu zákona k penzijní reformě.