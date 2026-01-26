„Platí to, že zahraniční politiku určuje vláda a budeme chtít, aby toto pan prezident reflektoval. Je potřeba, aby ČR měla koordinovanou zahraniční politiku a samozřejmě v souladu s tím vládním prohlášením naší vlády,“ řekl dopoledne před koaličním jednáním šéf Sněmovny Okamura.
Jedním z témat jednání na Hradě může být členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Premiér Babiš v pátek řekl, že Česko vyčká i na postoje spojenců v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Ministr Macinka na koaliční radu přinesl k tématu možného členství připravené materiály. Koalice podle Okamury diskusi o tom neuzavřela.
Poplatek za stálé členství v Trumpem vyhlášené nové organizaci je jedna miliarda dolarů, tedy více než 20 miliard korun,
Evropa se musí postavit na vlastní nohy, řekl prezident Pavel
Evropa se musí podle prezidenta Petra Pavla postavit na vlastní nohy. „Nemůžeme spoléhat na to, že Spojené státy nám vždycky přijdou na pomoc, když nám bude těžko, nebo že za nás budou rozhodovat v době, kdy my se neumíme rozhodnout,“ řekl v sobotu v televizi Nova v pořadu Za pět minut dvanáct Pavel.
Připomněl, že na větší samostatnost Evropy v obraně tlačili i předchozí američtí prezidenti, Trump je ve svých vyjádřeních ostřejší. „Cílem je vytvořit situaci, kde budeme rovnocenným sebevědomým partnerem Spojených států, který bude schopný řešit svoje problémy sám. Vždycky s preferencí společně se Spojenými státy, ale být připraveni, že v tom můžeme zůstat sami,“ řekl prezident.
|
Evropa nesmí spoléhat na pomoc USA, problémy musí řešit sama, řekl Pavel
Pavel chce víc peněz na obranu, jak zní dohoda v NATO. Koalice si plácla, že 2 procenta HDP stačí
Česko musí podle Pavla naplňovat závazek zvyšovat výši obranných výdajů, který přijalo vůči Severoatlantické alianci, pokud chce čekat bezpečnostní garance.
V současnosti NATO vyžaduje od svých členů, aby na obranu dávali dvě procenta hrubého domácího produktu, v budoucnu mají výdaje růst.
„Je to jedna ze zásadních věcí pro zajištění naší obranyschopnosti. Nevydáváme peníze na obranu, abychom udělali radost někomu v Bruselu na velitelství NATO. Vydáváme peníze na obranu, protože cítíme potřebu zajistit obranyschopnost země v bezpečnostní situaci, ve které jsme,“ dodal Pavel.
Loni v červnu se státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Předchozí vláda se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Současný kabinet Andreje Babiše v programovém prohlášení o růstu obranných výdajích nijak nemluví.
Okamura po koaličním jednání lídrů ANO, SPD a Motoristů řekl, že výdaje na obranu vláda nad 2 procenta HDP zvyšovat nebude.
|
Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou
Jednání na Hradě se bude týkat aktuálních zahraničněpolitických témat, návštěv zahraničních státníků v České republice i koordinace cest politiků. Babiš v pátek uvedl, že vláda chce prosazovat pragmatickou zahraniční politiku zaměřenou na export a ekonomické úspěchy českých firem.
Je to uzavřená věc, řekl Babiš o L-159. Postoj „neprodáme“ je neférový, je přesvědčen Pavel
„Je to uzavřená věc,“ odmítl Babiš na volebním sněmu ANO jakékoli další diskuse o možném prodeji letadel L-159 na Ukrajinu. Prezident Pavel už podle něj zahájil prezidentskou kampaň. Babiš také vyhlásil, že by koalice ANO, SPD a Motoristů měla najít vlastního kandidáta na Hrad.
Pavel je přesvědčen, že čtyři letouny by Česko prodat Ukrajině napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina prodat mělo.
„Ukrajina jakýkoli prostředek, ať to jsou řízené střely, drony proti dronům, případně L-159, které zamýšleli použít proti větším dronům, opravdu nutně potřebuje. Postoj který bych vyjádřil – nemáme, neprodáme, sami máme málo – je za takové situace neférový,“ prohlásil v sobotu prezident.