Okamurův rekord má být důvod pro jeho neomezené právo mluvit? ptá se Richterová

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:30aktualizováno  19:25
Poslanci začali projednávat návrh na změnu svého jednacího řádu kvůli snaze omezit obstrukce. „Na sílu chtějí prosadit například neodůvodnitelné neomezené přednostní právo pro Tomia Okamuru jako předsedu Sněmovny,“ kritizuje návrh šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová. Je podle ní záhada, jak se to do návrhu vládní koalice dostalo.

Navržená změna jednacího řádu omezuje řečníky při projednávání změn programu schůzí dolní komory parlamentu a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka je předložený návrh největší změnou pravidel pro jednání dolní komory parlamentu za uplynulých třicet let.

Kolotoč drobných naschválů, který eskaluje, to nezastaví, připustil Vondráček z ANO

„Vzájemnému respektu nás nenaučí. Kolotoč drobných naschválů, který se tady roztočil, pokračuje a neustále eskaluje, to nezastaví,“ připustil Vondráček,

„Přinese to jen usnadnění života premiérovi Andreji Babišovi,“ vyčetla návrhu ANO, SPD a Motoristů sobě, pod který se podepsal i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, šéfka poslanců Pirátů Richterová.

Předsedy Sněmovny a SPD se nemá týkat omezení práva mluvit, a to jak ohledně délky vystoupení, tak jejich počtu. Výjimku mají mít prezident republiky, všichni členové vlády a právě předseda Sněmovny.

Novelu připravila skupina poslanců vládní koalice, kteří chtějí omezit obstrukcí. Ty v minulém období hojně využívali poslanci SPD a hnutí ANO a dominoval v tom Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny.

„A tento rekord má být důvod, proč dát panu Okamurovi neomezené přednostní právo?“ řekla Richterová a označila to za výsměch.

Okamura překonal rekord, ve Sněmovně mluvil přes deset hodin. Déle než Castro

„Všechna přednostní práva jsou omezena, pouze ne pro předsedu Sněmovny,“ poukázala i poslankyně STAN Barbora Urbanová na výjimku, kterou chce prosadit koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Olga Richterová (Piráti) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)
Vít Rakušan (STAN) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)
Petr Macinka (Motoristé) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)
Petr Macinka (Motoristé) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)
Omezení faktických poznámek označila Urbanová za zbytečné, ale řekla, že v prvním čtení navrženou novelu poslanci STAN blokovat nebudou.

Jakob připomněl, jak se Okamura s Babišem přetahovali o to, kdo bude déle mluvit

„Hlásíme se k diskusi o novém jednacím řádu, ne k dílčím změnám,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob a připomněl, jak se Okamura s Babišem přetahovali o to, kdo bude déle bavit. „Není to o řádcích jednacího řádu, ale o nás, o lidech,“ uzavřel své vystoupení Jakob.

„Velkohubé sliby a zase změnu tlačíte na sílu,“ vytkl návrhu vládní koalice předseda STAN, bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.

„Bude výrazně limitovaná doba na projednání programu schůze,“ vyzvedl na návrhu koalice na změnu jednacího řádu místopředseda vládního hnutí ANO Radek Vondráček.

Na návrh jeho kolegyně, šéfky klubu ANO Taťány Malé mohou poslanci v úterý jednat i hlasovat i po jednadvacáté hodině, až do noci.

Opozice neprosadila ani popáté debatu o Okamurově sesazení z čela Sněmovny

Opoziční poslanci neúspěšně navrhovali dvě desítky úprav programu schůze. Jednání o jeho podobě vyplnilo asi čtyři hodiny.

Ani napopáté se opozici nepodařilo prosadit třeba jednání o sesazení Tomia Okamury z čela dolní komory parlamentu.

Debatu o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu požadoval kvůli plánu koalice zrušit televizní a rozhlasový poplatek předseda STAN Vít Rakušan. Předseda ODS Martin Kupka navrhoval, aby se poslanci zabývali ochranou nezávislosti veřejnoprávní televize a rozhlasu. Exministr kultury za ODS Martin Baxa chtěl jednat o stavu přípravy mediální legislativy.

Kupka také chtěl, aby poslanci jednali o tom, kdy a jak vyřeší premiér Andrej Babiš svůj střet zájmů jako vlastník holdingu Agrofert.

Předseda TOP 09 Ondřej Matěj Havel navrhoval jednat o zrušení Národní ekonomické rady vlády, což je podle něj zbabělé rozhodnutí vlády.

Babiš se sešel s rakouským kancléřem a Ficem. Jednali o migraci i cenách energií

Premiér Andrej Babiš a rakouský kancléř Christian Stocker na společném jednání...

Český premiér Andrej Babiš se v úterý sešel s rakouským kancléřem Christianem Stockerem a šéfem slovenské vlády Robertem Ficem. Česko a Rakousko mají podle Babiše shodný názor v otázce...

10. února 2026  12:58,  aktualizováno  17:32

U Moravské Třebové plánují 250 metrů vysoké větrníky, vadily by místnímu letišti

Na úpatí Hřebečského hřbetu podél silnice I/35 plánuje developer postavit čtyři...

Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných...

10. února 2026  17:27

