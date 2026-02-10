Poslanci mohou jednat o zákonu o podpoře bydlení či o svém jednacím řádu

  5:30
Poslanci by se mohli v úterý zabývat novelou zákona o podpoře bydlení či změnou svého jednacího řádu kvůli omezení obstrukcí při jednání. Schůze Sněmovny začíná odpoledne a v jejím úvodu lze očekávat, tak jako vždy, velké množství návrhů na úpravu jejího programu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vládní návrh změny zákona o podpoře bydlení omezuje poradenství v bydlení jen na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří tam mají trvalý pobyt, dva roky bydliště, či tam nejméně dva roky pracují nebo studují.

Navržená změna jednacího řádu omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Novelu připravila skupina poslanců vládní koalice, kteří chtějí snížit možnost obstrukcí.

Ty v minulém období využívali poslanci SPD a hnutí ANO a dominoval v nich hlavně současný předseda Sněmovny Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny.

Ve spolupráci
Řeknu vše jen za milost od Trumpa, odbyla zákonodárce Epsteinova společnice

Britka Ghislaine Maxwellová a zesnulý finančník Jeffrey Epstein na archivním...

Někdejší společnice zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová odmítla zodpovědět otázky amerických zákonodárců. Ti se snaží prošetřit, jak je možné, že Epstein mohl celá...

9. února 2026  20:03

Ničí nejen olympioniky. Noroviry každý rok zabijí ve světě asi 200 tisíc lidí

Premium
ilustrační snímek

Odklad zápasu, méně společné zábavy, častější mytí rukou a při potížích izolace. Start olympiády v Miláně zkomplikoval norovirus, který způsobuje úporné střevní problémy. Nejvíce zasáhl finské...

9. února 2026

