Poslanci mohou jednat o zákonu o podpoře bydlení či o svém jednacím řádu

Vládní návrh změny zákona o podpoře bydlení omezuje poradenství v bydlení jen na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří tam mají trvalý pobyt, dva roky bydliště, či tam nejméně dva roky pracují nebo studují.
Navržená změna jednacího řádu omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Novelu připravila skupina poslanců vládní koalice, kteří chtějí snížit možnost obstrukcí.
Ty v minulém období využívali poslanci SPD a hnutí ANO a dominoval v nich hlavně současný předseda Sněmovny Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání Sněmovny.