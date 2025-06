Padne vláda? Expert vysvětluje, jak by jí to mohlo paradoxně nakonec i prospět

Co by se muselo stát, aby padla vláda a jaký by byl další postup? Na otázky týkající se vládní bitcoinové krize odpovídal pro iDNES.cz politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity. Podle něho mají...