Česko se před ilegální migrací musí bránit, řekl Rakušan. Navrhl přitvrdit

Převaděče bude možné potrestat odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku, vystaví-li takovým činem nelidskému nebo ponižujícímu zacházení větší počet osob.

„Migrační krize ukázala, že převaděči a jejich zločiny patří k tomu nejhoršímu. My jsme jich v rámci té uprchlické krize zadrželi přes 140 a je nutné, aby byli skutečně všichni bez výjimky za tento trestný čin vazebně stíháni a aby i ty jednotlivé sankce, které později jim u soudu budou vystaveny za jejich zločin, byly vyšší,“ řekl ministr vnitra Rakušan.

Důvodem navržené změny podle něj je, abychom nemotivovali převaděče v žádné konkrétní zemi Evropské unie nižším trestem a tím způsobem nepopularizovali některou z tranzitních migračních tras.

Vládní návrh, který začínají v úterý projednávat poslanci, má změnit také pravidla pro takzvané modré karty.

„Bylo by možné modrou kartu prodloužit z dvou na tři roky anebo bychom u některých specifických profesí, třeba IT profese, kde doteď bylo jedinou referencí dosažené vzdělání, tak by mohlo být nahrazeno prokazatelnou úspěšnou praxí v oboru. Jsme motivováni tím, abychom získávali pro naše podniky, pro náš průmysl, pro naše hospodářství skutečně ty nejlepší odborníky a motivovali jsme je k tomu, aby v České republice pracovali,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Přímý přenos schůze Sněmovny: