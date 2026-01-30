Poslanci budou jednat o stavebním zákonu a nejspíš i o omezení obstrukcí

Josef Kopecký
  4:45
Poslanci by měli dokončit první čtení změny stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Poslanci už o návrhu diskutovali ve středu zhruba čtyři hodiny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Opoziční poslanci navrhli vrátit novelu stavebního zákona předkladatelům z vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě k dopracování.

Zajímalo je, kdo se na zpracování navrhovaných změn podílel a proč návrh nepředložila vláda, aby prošel řádným připomínkovým řízením.

Jedno razítko stačí. Změna zásadně zrychlí výstavbu bytů, zaznívá však i kritika

Poslanci nejspíš začnou jednat i o změně svého jednacího řádu

Sněmovna by mohla začít projednávat i změny svého jednacího řádu, která má přispět k omezení obstrukcí. Měla je začít diskutovat už ve čtvrtek na mimořádné schůzi, ale tomu opozice zabránila.

Změny připravila skupina poslanců vládní koalice a pod jejich návrhem je podepsán i šéf poslanců ODS Marek Benda. Opozice ale bude usilovat o to, aby změny platily až od příštího volebního období.

Při debatě o programu by měli řečníci s přednostním právem limit třicet minut, poslanci bez přednostního práva mluvit by první den jednání měli pět minut, v dalších dnech dvě minuty.

Při projednání návrhů by bylo možné zkrátit dobu vystoupení na dvakrát pět minut. Řečníci s přednostním právem by nesměli překročit limit třicet minut, při svém druhém vystoupení deset minut.

V minulém volebním období vynikal v obstrukcích současný předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který dokázal u řečnického pultu strávit i přes deset hodin v jednom kuse. Obstrukce hojně využívalo i hnutí ANO.

Senát kývl na to, že má NKÚ kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu

Změna Ústavy dá NKÚ právo kontrolovat hospodaření České televize i rozhlasu

Poslanci by mohli začít projednávat i novely ústavy, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Navrhl to Senát.

Koalice ANO, SPD a Motoristů chce už od příštího roku zrušit pravidelné měsíční poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Opozice s tím nesouhlasí, varuje před ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Vstoupit do diskuse

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

Jak dnes žije spartakiádní vrah Jiří Straka? Prý poklidně. Je ženatý, stará se o vnuka

Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě...

Jiří Straka v 80. letech nechvalně proslul jako sériový zabiják. Přezdívalo se mu spartakiádní vrah. Po 9 letech vězení a 10 letech soudem nařízené ústavní léčby se dostal na svobodu. Přestěhoval se...

30. ledna 2026

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

30. ledna 2026

Poslanci budou jednat o stavebním zákonu a nejspíš i o omezení obstrukcí

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Poslanci by měli dokončit první čtení změny stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Poslanci už o návrhu diskutovali ve...

30. ledna 2026  4:45

Trump uvedl, že jméno svého kandidáta na nového šéfa Fedu oznámí už dnes

Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou...

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek SEČ uvedl, že má v úmyslu oznámit jméno svého kandidáta na příštího šéfa americké centrální banky (Fed) dnes ráno washingtonského času (zhruba po...

30. ledna 2026  3:10,  aktualizováno  3:22

Mýdlo do lahve, čočku do sáčku. EU tlačí nákupy bez obalů, obchody mají pochyby

Premium
Obchodní řetězec Albert spustil ve své pobočce na Chodově prodej bezobalových...

Natočit si mycí prostředek do přinesené lahve nebo odsypat čočku do opakovaně použitelného sáčku by v českých obchodech mělo být už za pár let jednodušší než dosud. Evropské nařízení o obalech totiž...

30. ledna 2026

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

30. ledna 2026

Solární krachy budou pokračovat i letos, menší dotace moc netáhnou

ilustrační snímek

Pro český fotovoltaický trh byl loňský rok ve znamení výrazného útlumu a pročišťování trhu. Hlavním důvodem poklesu zájmu o fotovoltaické elektrárny v Česku bylo snížení dotační podpory v kombinaci s...

30. ledna 2026

ANALÝZA: Čas Teheránu se krátí a masivní úder USA na Írán se zdá být stále reálnější

Premium
Donald Trump, v pozadí bombardér B-2, na foto koláži.

Vody kolem Íránu se hemží americkými bitevními plavidly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Další posily jsou na cestě. Cosi je hmatatelně cítit ve vzduchu. „Blíží se masivní armáda, čas Íránu...

30. ledna 2026

Konec žvanění ve Sněmovně ještě letos? Jak chce koalice změnit jednací řád

Premium
Tomio Okamura ve Sněmovně u řečnického pultu

Už letos by mohlo dojít k omezení řečnění ve Sněmovně. Zástupci koalice ANO, SPD a Motoristů společně s Markem Bendou z ODS předložili návrh na změnu jednacího řádu. Omezena podle ní mají být nejen...

30. ledna 2026

Izraelská armáda přestala zpochybňovat palestinský odhad obětí v Gaze: 71 tisíc

Palestinci kráčí po ulici kolem stanového tábora obklopeného budovami zničenými...

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců. Napsal to ve čtvrtek izraelský deník Haarec. Izrael dosud...

29. ledna 2026  22:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sníh komplikuje dopravu na Vysočině. Havaroval kamion s dobytkem i autobus

Ilustrační foto

V obci Jívoví na Žďársku ve čtvrtek večer havaroval kamion převážející dobytek. Z nakloněného vozidla je potřeba vyprostit desítky kusů zvířat. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková. Na...

29. ledna 2026  21:49

Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na...

29. ledna 2026  18:24,  aktualizováno  21:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.