Poslanci mají na říjnové schůzi jednat o rozpočtu či o zrušení EET

Nyní je elektronická evidence tržeb do konce letošního roku pozastavena. Rovněž ve druhém čtení budou poslanci na schůzi projednávat vládní daňový balíček, který zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho milionu na dva miliony korun.

Vláda zvažuje, že právě do tohoto daňového balíčku přidá návrh na českou windfall tax. Jde o danění mimořádných zisků energetických firem, bank a petrochemických společností. Daň z mimořádných zisků, kterou navrhuje ministerstvo financí, má činit 60 procent a to po dobu tří let. „Účinnost bude od 1. ledna 2023,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Pro určení daně bude důležitý průměr základů daně za poslední čtyři roky (2018 až 2021) navýšený o takzvané toleranční pásmo ve výši dvaceti procent. Ministerstvo financí si od zavedení daně slibuje výnos do státního rozpočtu ve výši 85 miliard korun v roce 2023, dalších přibližně 15 miliard korun mají v příštím roce přinést cenové evropské stropy pro výrobce energií dle návrhu Evropské komise.