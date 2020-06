Malostranský zápisník: Ombudsman pro pivaře, hysterky a diváky pořadu Prostřeno

Vedle úplně zbytečného úřadu ombudsmana vznikne v Česku zřejmě ještě zbytečnější úřad dětského ombudsmana. Přišla s tím zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková a nadchla tím premiéra Andreje Babiše - takže je asi vymalováno. Úřad by měl mít v zemi tři pobočky a padesát zaměstnanců, což je po zkušenosti s „dospělým“ ombudsmanem asi desetina pozdějších skutečných čísel. Připomínáme jen, že vlastního ombudsmana v této zemi ještě nemají muži, ženy, pivaři, hysterky, gayové, brýlatí, plešouni, filatelisti či diváci pořadu Prostřeno. To jen kdyby vláda zase nevěděla, co teď v čase hojnosti s prachama.