Sněmovna projednává pravidelné interpelace na členy vlády

Do závěrečného schvalování by mohla dolní komora poslat rovněž nová pravidla pro zdravotnické prostředky a změny v přepočtu potřebného objemu nouzových zásob ropy. Předlohy navazují na předpisy Evropské unie.



Předloha o náhradním výživném budí spory, už v úvodním kole čelila návrhu opoziční ODS na zamítnutí. Návrh předpokládá, že stát by vyplácel nejvýše 3000 korun měsíčně, které by po neplatiči vymáhal. Dávku by dával nejvýše dva roky. Program schůze se ještě může změnit.