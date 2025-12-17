Senát bude hlasovat o výzvě vládě, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:05aktualizováno  12:53
Senát bude hlasovat o výzvě vládě, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině pro rok 2026. „Neboť to považuje za klíčové pro její fungování a obranu a za nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky a jejích občanů,“ navrhl předseda nejsilnějšího senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Senát projednává Informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

A to právě v den, kdy na jednání Evropské rady odletěl nový premiér, předseda ANO Andrej Babiš.

Pozici nové vlády k pomoci Ukrajině napadené Ruskem vysvětloval senátorům vicepremiér Karel Havlíček. „Budeme deklarovat to, že nepovažujeme za rozumné, aby tam došlo k přehlasování někoho, protože ty politické důsledky pro Unii jsou velmi, velmi významné,“ řekl.

„V zásadě můžeme podpořit možnost využití tzv. imobilizovaných ruských aktiv na půjčku Ukrajině, na zajištění fungování státu, a to za konkrétních určitých podmínek. Ty podmínky, které tam pan premiér vznese, budou takové, aby byly plně zohledněny belgické obavy. Možná jste zaregistrovali, že se potkal s belgickým premiérem. Jsme toho názoru, že jejich stanovisko dává určitý smysl a je třeba, aby to bylo zohledněno v rámci těch závěrů. A za další, aby záruky, které budou poskytovat členské státy, případné záruky, aby zůstaly plně dobrovolné,“ uvedl vicepremiér.

Podle premiéra Babiše je v této chvíli nejzásadnější role Belgie ohledně případného využití zmražených ruských aktiv. „Nemáme problém podpořit tu možnost, ale nechceme ručit v případě použití aktiv,“ řekl i Babiš těsně před cestou do Bruselu.

„Součástí řešení, které se připravuje v tuto chvíli v Bruselu, musí být bezpečnostní záruky,“ řekl Havlíček.

Senát dal šanci návratu úrazové chirurgie mezi základní obory vzdělávání lékařů

Senát předtím podpořil další projednávání návrh, který má vrátit úrazovou chirurgie po deseti letech znovu mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatek traumatologů. Nyní novelu posoudí senátní zdravotnický výbor.

Vyřazení ze základních specializačních oborů bylo nesprávným krokem, který vedl k poklesu počtu potřebných specialistů a budoucímu ohrožení náležité odborné péče,“ zdůvodnili potřebnost novely senátoři v čele s traumatologem Ivo Trešlem, který byl zvolen za hnutí STAN.

„Potřebujeme zvýšit počet atestací traumatologů,“ řekla senátorka ANO Věra Procházková. Další projednávání a přijetí návrhu podpořil také senátor Jan Pirk z klubu ODS a TOP 09.

Úrazový chirurg je specialista, který je schopen kromě končetinových poranění ošetřit i poranění dutinová, rozpoznat bezprostřední ohrožení života, stanovit priority ošetření a urgentní terapii ihned provést. Specializuje se na záchrany životů a minimalizaci následků úrazů a invalidity, včetně hromadných neštěstí a katastrof.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Senát bude hlasovat o výzvě vládě, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině

Přímý přenos
Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Senát bude hlasovat o výzvě vládě, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině pro rok 2026. „Neboť to považuje za klíčové pro její fungování a obranu a za nezbytné pro zajištění bezpečnosti České...

17. prosince 2025  5:05,  aktualizováno  12:53

Srnka uvázla na rybníku, z tenkého ledu ji zachránil hasič na paddleboardu

Hasiči v Jeseníku zachránili srnu ze zamrzlé vodní plochy, odkud se nedokázala...

K záchraně zvířete uvězněného na zamrzlé vodní hladině vyjížděli ve středu ráno hasiči v Jeseníku. Srnka se tam dostala téměř doprostřed plochy, jenže z tenkého ledu už se vlastními silami nedokázala...

17. prosince 2025  12:51

Hackeři se nabourali do Pornhubu. Ukradli data milionů uživatelů i historii hledání

ilustrační snímek

Server Pornhub, největšího poskytovatele obsahu pro dospělé, napadli hackeři ze skupiny ShinyHunters. Podle médií ukradli data až 200 milionů prémiových uživatelů a hrozí jejich zveřejněním, pokud...

17. prosince 2025  12:43

Náročná operace. V Motole transplantovali srdce miminku, rok bylo na přístrojích

Španělským lékařům se v nemocnici v Madridu podařila unikátní transplantace...

Lékaři z Fakultní nemocnice (FN) Motol transplantovali srdce miminku, které bylo více než rok napojené na přístrojovou podporu. Přijali jej v 88 dnech života. Některé zákroky lékaři u tak malého...

17. prosince 2025  12:36

Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na...

17. prosince 2025  12:28

Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli...

17. prosince 2025  7:49,  aktualizováno  12:27

USA chystají nové sankce proti Rusku pro případ, že Putin odmítne mír

Donald Trump a americký ministr financí Scott Bessent (13. prosince 2025)

Spojené státy chystají nové protiruské sankce pro případ, že ruský prezident Vladimir Putin odmítne uzavřít mírovou dohodu s Ukrajinou. Sankce by byly na mířeny na ruský energetický sektor,...

17. prosince 2025  12:20

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

17. prosince 2025  12:10

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy dětí ukrajinských uprchlíků, jsou diskriminační

ilustrační snímek

Ústavní soud zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou diskriminační a vedou k segregaci. Soud...

17. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  12:05

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

17. prosince 2025  11:55

Babiš zřídí radu pro duševní zdraví, vrátit se má psychiatrička Protopopová

Dita Protopopová, lékařka a lídryně hnutí ANO v Praze 8

Premiér Andrej Babiš počítá se zřízením vládní rady pro duševní zdraví. Vrátit by se do ní měla psychiatrička Dita Protopopová, která byla dříve její tajemnicí. Na záměru se Babiš domluvil s...

17. prosince 2025  11:49

Policie zveřejnila další video střelce z Brownovy univerzity. Žádá o pomoc

Policie zveřejnila další video podezřelého ze střelby na Brownově univerzitě

Pátrání po střelci, který v sobotu na Brownově univerzitě ve městě Providence ve Spojených státech zabil dva studenty a devět lidí zranil, pokračuje. Úřady v úterý zveřejnily další záběry osoby...

17. prosince 2025  10:23,  aktualizováno  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.