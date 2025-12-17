Senát bude schvalovat roční odklad systému elektronické tvorby zákonů

  5:05
Schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů bude patřit k hlavním bodům schůze Senátu. Cílem odkladu je umožnit ministerstvu vnitra zlepšit funkčnost systému elektronické tvorby zákonů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Senát ČR

Horní komora parlamentu má zahájit i schvalování dvou senátorských předloh. První z nich má zmírnit pravidla regulace podnikání investičních zprostředkovatelů, aby se na ně nepohlíželo jako na velké firmy.

Druhá má vrátit úrazovou chirurgie po deseti letech znovu mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatek traumatologů.

Senát se bude rovněž volit místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jediným kandidátem je dosavadní místopředseda úřadu Petr Jäger.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Americký prezident Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování premiérem

Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva...

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu vyjádřil přesvědčení, že společně s novým...

17. prosince 2025  4:36

Trump oznámil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

Donald Trump (30. listopadu 2025)

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Podle agentury AP tak zvyšuje tlak na vůdce...

17. prosince 2025  4:05

Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

Kurýrní služba DoDo

Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých...

17. prosince 2025

Molotov Man. Revoluci na zadním dvorku Ameriky završila bomba z lahve od Pepsi

Susan Meiselas: Molotov Man (1979)

Pokud ve vás ještě doutná levicová rebelie mládí, nemůžete se nad tou fotkou nedojmout. Jen to pusťte ven! Nasaďte černý baret a vrhněte se na barikády... Příběh sandinistické revoluce v Nikaragui a...

17. prosince 2025

Zostřuje se boj o schopné pracovníky, 70 procent firem chce zvyšovat mzdy, říká odborník

Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.

Nezaměstnanost v Česku patří k nejnižším v Evropě. Přesto během roku počty nezaměstnaných přibývají. Co čeká zaměstnance v roce 2026 a co očekávat od pracovního trhu? Budou hrubé mzdy růst nadále...

17. prosince 2025

Česko stíhačky F-35 koupí. Věřím, že drží slovo, říká velvyslanec USA v Praze Merrick

Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.

Česko má nového amerického velvyslance. Nicholas Merrick se zhruba měsíc zabydluje v Petschkově vile. Za svůj největší úkol v Česku si vytyčil dohlédnout na to, abychom skutečně dávali pět procent...

17. prosince 2025

Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....

Soud ve Spojených státech v úterý uložil osmiměsíční domácí vězení lékaři Marku Chavezovi, který se v případu smrti známého herce Matthewa Perryho přiznal k nelegální distribuci ketaminu. Před dvěma...

16. prosince 2025  23:03

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl krátkometrážní snímek Hurikán...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno 

Sešli se ombudsmani Ukrajiny a Ruska. Do napadené země se vrátilo 60 jejích občanů

Ukrajinský ombudsman Ombudsman Dmytro Lubinec při jednání s ruskou ombudsmankou...

Na Ukrajinu se v úterý z Ruska vrátilo 60 jejích občanů, oznámil ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na Telegramu. Sešel se se svou ruskou kolegyní Taťjanou Moskalkovovou. Z Ruskem okupovaných území...

16. prosince 2025

USA zakážou vstup občanům dalších pěti zemí a držitelům palestinských dokladů

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý rozšířila seznam zemí, jejímž občanům zakáže vstup na území USA. Jedná se o Burkinu Faso, Mali, Niger, Jižní Súdán a Sýrii. Zákaz vstupu...

16. prosince 2025  22:47

Trump má osobnost alkoholika. Mocná žena Bílého domu šokovala rozhovorem

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová během setkání Donalda Trumpa s...

Nenápadná, ale vlivná ředitelka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová si v sérii rozhovorů, které v úterý zveřejnil časopis Vanity Fair, „pustila pusu na špacír“. Prozradila, že americký prezident...

16. prosince 2025  22:45

