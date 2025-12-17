Senát bude schvalovat roční odklad systému elektronické tvorby zákonů

Horní komora parlamentu má zahájit i schvalování dvou senátorských předloh. První z nich má zmírnit pravidla regulace podnikání investičních zprostředkovatelů, aby se na ně nepohlíželo jako na velké firmy.
Druhá má vrátit úrazovou chirurgie po deseti letech znovu mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatek traumatologů.
Senát se bude rovněž volit místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jediným kandidátem je dosavadní místopředseda úřadu Petr Jäger.