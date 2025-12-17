Senát dal šanci návratu úrazové chirurgie mezi základní obory vzdělávání lékařů

Vyřazení ze základních specializačních oborů bylo nesprávným krokem, který vedl k poklesu počtu potřebných specialistů a budoucímu ohrožení náležité odborné péče,“ zdůvodnili potřebnost novely senátoři v čele s traumatologem Ivo Trešlem, který byl zvolen za hnutí STAN.
„Potřebujeme zvýšit počet atestací traumatologů,“ řekla senátorka ANO Věra Procházková. Další projednávání a přijetí návrhu podpořil také senátor Jan Pirk z klubu ODS a TOP 09.
Úrazový chirurg je specialista, který je schopen kromě končetinových poranění ošetřit i poranění dutinová, rozpoznat bezprostřední ohrožení života, stanovit priority ošetření a urgentní terapii ihned provést. Specializuje se na záchrany životů a minimalizaci následků úrazů a invalidity, včetně hromadných neštěstí a katastrof.
Horní komora parlamentu má zahájit i schvalování návrhu, který má zmírnit pravidla regulace podnikání investičních zprostředkovatelů, aby se na ně nepohlíželo jako na velké firmy.
Senát se bude rovněž volit místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jediným kandidátem je dosavadní místopředseda úřadu Petr Jäger.
