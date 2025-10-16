Senát schvaluje prezidentovy kandidáty Bartoně a Smolka do Ústavního soudu

„Považoval jsem za solidní, když jsou to mé návrhy, abych je v Senátu sám představil. Udělal jsem to tak u všech předchozích, udělám to i u těch posledních dvou,“ uvedl prezident Pavel na tiskové konferenci po návštěvě Ústeckého kraje.
Bartoň je vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora Evropské unie. Kandidaturu obou podpořil jak senátní výbor pro lidská práva, tak výbor ústavně-právní.
Minulý týden skončil mandát Jaromíra Jirsy, který se stal ústavním soudcem v října 2015. V prosinci skončí funkční období Josefu Fialovi.
Senát by měl také schvalovat návrh o právu být off-line a novelu zákona o komunálních volbách. Projednávat má i návrh, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.