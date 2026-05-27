Šaškárna, absurdní divadlo. Experti předčasně opustili jednání s Babišem

Autor: ,
  11:57
Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tünde Bartha (21. května 2026)
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...
Hosty pořadu Rozstřel jsou Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové...
Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026)
11 fotografií

Experti, kteří schůzi předčasně opustili, kritizují, že vláda podobu jednání na poslední chvíli změnila. Místo užšího vyjednávání se koná široké setkání k představení změn.

O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barthy. S odbory a odděleními by se od července mělo z úřadu vlády přemístit na čtyři ministerstva i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.

Současné nastavení Úřadu vlády je celé na hlavu. Tünde Bartha o chystaných změnách

„To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné. Všechny skupiny – lidskoprávní, za duševní zdraví, za romskou menšinu – byly přesvědčeny, že jdou na jednání v úzkém počtu. Byly připraveny na to, že se budeme bavit. Dostali jsme frontální přednášku, která by nám měla vysvětlit, že přesuny jsou vlastně super nápad,“ řekla ředitelka odborného centra Think tanku Racionální politiky závislostí Jana Michailidu. Ze Strakovy akademie odešla jako první po 45 minutách.

Jednání s několika zástupkyněmi a zástupci lidskoprávních rad se měli původně účastnit Babiš a Bartha. Nakonec na setkání byla také čtveřice ministrů, kteří mají agendy převzít. Na pódiu seděly i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá a pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Nechyběla vedoucí vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopová, která se má od července stát koordinátorkou pro duševní zdraví a protidrogovou politiku. Nahradit má protidrogového koordinátora Pavla Béma. Úřad vlády pozval desítky zástupců organizací a vládních rad a výborů.

Protidrogový koordinátor Bém skončí, nahradí ho Protopopová. Zjistil to z SMS

S postupujícím časem odcházejících přibývalo. Jednání popsali jako frustrující, smutné, nedůstojné, šaškárnu, absurdní divadlo či destrukci demokratického nastavení státu. Stěžovali si na to, že odpovědi na své otázky nedostali. Žádali analýzu dopadů.

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

