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Já jsem ochotný škrtat úplně všude, říká Pikora k jednání o státním rozpočtu

Josef Kopecký
  12:03

Předseda rozpočtového výboru za Motoristy sobě Vladimír Pikora | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vladimír Pikora, šéf rozpočtového výboru Sněmovny za Motoristy sobě, požaduje dohodu o výrazných úsporách v rozpočtu. „Já jsem ochotný škrtat úplně všude. Kde budou ochotní škrtat oni, to je další věc,“ řekl Pikora při odchodu z jednání výboru.

Ve čtvrtek ho čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Vadí mu navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun.

„Deficit je extrémně vysoký, musí se s tím něco udělat. Já si myslím, že prostě v tuto chvíli budeme hledat všechna řešení, jak ho udělat nižší. Zároveň je potřeba si připomenout, že v tuto chvíli žádný deficit na stole jako finální není. O tom se bude celý měsíc jednat, budou to dlouhá jednání, bude do nich vstupovat mnoho lidí,“ řekl Pikora. Do Sněmovny musí vláda předložit návrh státního rozpočtu do konce září.

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Sněmovna bude základní parametry rozpočtu, tedy výši příjmů, výdajů a schodek, schvalovat 21. října, tedy jak po komunálních, tak po druhém kole senátních voleb, kdy už všechny strany budou vědět, jak jejich počínání hodnotí voliči.

„Všichni se budeme hádat, budeme se překřikovat, a všichni se budeme snažit, no, všichni ne, někteří se budeme snažit šetřit,“ řekl v nadsázce Pikora novinářům, co čeká od koaličního jednání o státním rozpočtu.

„Já se snažím šetřit neustále,“ dodal Pikora už v trochu vážnějším duchu. I když už připustil, že má připravených 22 opatření, která by měla přinést 80 miliard úspor, do detailu jít nyní nechce.

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Vodítko by mohl poskytnout jeho projev na sněmu v Olomouci, kde Motoristé sobě loni v červenci představili svůj volební program. „Já nechci vidět dotace na nic, dotace je socialistické řešení na to, co politik neumí řešit normálně,“ řekl třeba Pikora na sněmu Motoristů sobě.

Odmítl také financování politických neziskovek. „Všichni ven, ode mě tyhle lidi neuvidí ani korunu,“ řekl politik Motoristů sobě, nyní předseda vlivného rozpočtového výboru.

„Ministr, který nedokáže během čtyř let seškrtat personál o dvacet procent, má padáka,“ tvrdil také před volbami, po nichž se Motoristé sobě stali součástí vládní koalice s ANO a hnutím SPD Tomia Okamury.

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„Já samozřejmě budu předkládat řešení, která by měla snížit ten deficit celkem výrazně,“ řekl Pikora ve středu ve Sněmovně.

„Na druhou stranu, my nemůžeme počítat, že to bude v roce 2027 nějaké velké číslo, ve chvíli, kdy si uvědomíme, kolikátého dnes je. V tuhle chvíli se jedná o to, aby byl rozumný rozpočet na rok 2028, aby se nic neodkládalo, protože ten legislativní proces je velmi dlouhý,“ řekl předseda rozpočtového výboru.

Výbor projednal a schválil harmonogram projednávání státního rozpočtu na příští rok. Jeho druhé čtení, kdy budou poslanci podávat pozměňovací návrhy a přesuny peněz uvnitř rozpočtu, bude 25. listopadu a konečné schvalování rozpočtu má být 2. prosince.

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