Fiala míří na jednání V4, nad nímž je stín Orbánovy šály Velkého Maďarska

Premiér Petr Fiala míří do Košic na jednání premiérů zemí V4. Jednat se má o ruské agresi na Ukrajině, migraci i energetice. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda schůzku nezhatí to, že si maďarský premiér Viktor Orbán na fotbal vzal šálu s mapou takzvaného „Velkého Maďarska“, tedy včetně území, která patří Ukrajině, Rumunsku či Slovensku.