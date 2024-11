Hřib jednal s Fialou o možnostech příští spolupráce po odchodu Pirátů z vlády

Přes bouřlivý rozchod po vyhazovu Ivana Bartoše z vlády není do budoucna uzavřena možnost spolupráce mezi současnou čtyřkoalicí a Piráty. „Spolupráce do budoucna se bude odvíjet víceméně podle toho, jak bude vypadat ta spolupráce do konce tohoto volebního období,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib po jednání s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou na Úřadu vlády.