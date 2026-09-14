Pavel se na Hradě setká s Babišem, budou jednat o zahraniční politice

Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér pak uvedl, že se schůzka konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti a také o zahraničních cestách.
„Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom koordinovali zahraniční politiku. A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ řekl Pavel v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News.
„Pavel mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl,“ potvrdil ve svém nedělním videu premiér. „S panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby a témat,“ řekl předseda vlády.
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Pavel a Babiš se budou znovu scházet, prezident a premiér se dohodli
V posledním půlroce přitom byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou napjaté, rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér.
Od ledna se ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek a opakovaně tvrdil, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení.
Možnost účastnit se pondělního jednání Pavla s Babiš měl i ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka, který byl také pozvaný, ale na Hrad nakonec nedorazí. S prezidentem se uvidí koncem týdne u příležitosti návštěvy jordánského krále.
Pavel se do New Yorku chystá za týden jako šéf české delegace na summitu ODS. Zamířit tam má i ministr Macinka.