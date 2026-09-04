Vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr jedná neveřejně ve Sněmovně

V korupční kauze Dozimetr se zpovídá před soudem šest mužů v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.
Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty.
Kvůli kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček a kvůli úzkým kontaktům s Redlem i tehdejší ministr školství za STAN Petr Gazdík.
V komisi působí osm poslanců vládní koalice – pět za ANO, dva z SPD a jeden z klubu Motoristů sobě. Pět opozičních stran má v komisi, která má od Sněmovny mandát do března 2027, po jednom zástupci.
Předseda komise za SPD Jindřich Rajchl odmítá, že by komise suplovala trestní řízení. Chce se koncentrovat na procesní kroky a na to, jakou nápravu je v této oblasti třeba podniknout. Členové komise se mají scházet v pátek v týdnech, kdy se konají jednání výborů v dolní komoře parlamentu.