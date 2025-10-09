Nabídku od budoucího premiéra bych zvážila, připustila Schwarz Bařtipánová

K tomu je ale nejprve nutná změna kompetenčního zákona.
„Povolební vyjednávání, rozdělení ani případné obsazení resortů nebudu komentovat. Děkuji za pochopení. Pokud by však nabídka ze strany pana předsedy a budoucího premiéra přišla, určitě ji zvážím,“ uvedla pro iDNES.cz Schwarz Bařtipánová. Jako kandidátku na post ministryně ji uvedla ve čtvrtek večer Česká televize.
Právě na ministerstvu pro místní rozvoj mezi lety 2000 - 2006 působila jako vedoucí odborný referent specialista na odboru územního plánování.
Ve volbách do Sněmovny vedla starostka Bíliny kandidátku ANO v Ústeckém kraji a byla zvolena novou poslankyní.
Předseda ANO Andrej Babiš chce představit, s kým do vlády počítá, když dopadnou dobře jeho jednání s SPD a Motoristy sobě, už v pátek.