Jsme připraveni okamžitě převzít odpovědnost, řekl budoucí premiér Fiala

„Jsme v situaci, která je velmi vážná, my si to uvědomujeme. Je potřeba, aby tu byla vláda, která se opírá o většinu v Poslanecké sněmovně, která bude vládnout s důvěrou,“ prohlásil lídr občanských demokratů.

Fiala tak dal najevo, že není důvod protahovat jmenování vlády o další týdny. I když je prezident na lůžku dlouhodobé péče, i tak může novou vládu jmenovat, jen ne z Lán, jak má zatím v plánu. Očekává, že po setkání se Zemanem by měl být znám harmonogram jmenování jeho i nové vlády.

Piráti mají kandidáta do vlády místo Michálka, své dva ministry schválilo vedení TOP 09

Před Fialovou středeční cestou za prezidentem jednali lídři pěti stran o personálním složení vlády. Sešli se poté, co Piráti schválili vstup strany do vlády. Ještě musí obsadit místo ministra pro legislativu, když do vlády odmítl jít šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek. I jméno jeho náhradníka bude muset schválit celostátní fórum Pirátů.

Vedení TOP 09 v úterý schválilo nominace na dva posty ve vládě. TOP 09 ve vládě obsadí funkci ministra zdravotnictví a ministerský post bez portfeje pro vědu, výzkum a inovace. Novým ministrem zdravotnictví má být místopředseda strany Vlastimil Válek, pozicí ministryně pro vědu, výzkum a inovace má zaujmout Helena Langšádlová.