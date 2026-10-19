Ministryně financí za ANO Alena Schillerová řekla, že by se tarifní částky v tabulkách mohly podle profesí zvýšit o pět až devět procent.
Platy by podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí mohly vzrůst podle profesí až o 10 160 korun, ve státní službě až o 11 260 korun, uvedla agentura ČTK. Nejvíc se má platový tarif zvýšit nejhůře odměňovaným a lidem na začátku kariéry, nejméně lékařům.
Ve veřejných a státních službách pracuje podle údajů ministerstva práce asi 858 tisíc lidí. Z nich má letos 263 tisíc platový tarif pod úrovní zaručeného platu či minimální mzdy. Bez navýšení a úprav by příští rok pod zaručenou či minimální hranici spadlo 468 tisíc zaměstnanců.
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Minimální mzda se od ledna zvýší z letošních 22 400 na 24 900 korun. Zaručený plat podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce odpovídá minimální mzdě, jejímu 1,2násobku, 1,4násobku a 1,6násobku. Žádný z příslušných tarifů by od ledna neměl být pod zaručenou hranicí.
Odboráři požadují, aby změna tabulek nepřinesla jen přesun příplatku do tarifu, ale znamenala skutečné zvýšení výdělku. Nejasné je podle nich také to, kolik peněz navíc má příští rok na úpravy a zvýšení výdělků putovat. Zástupci vlády už dříve připustili, že část lidí kvůli přechodu na nově nastavený systém odměňování v roce 2027 přidáno nedostane.