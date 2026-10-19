Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejvíc má platový tarif růst nejhůř odměňovaným a lidem na začátku kariéry

Autor: ,
  13:00
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se měla vrátit k novele upravující financování asistentů pedagoga. (19. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se měla vrátit k...
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) přichází na zasedání...
Ministr školství Robert Plaga (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se měla...
Ministr pro sport Boris Šťastný a ministr zahraničí Petr Macinka (oba...
13 fotografií
Zástupci vlády a odborů budou pokračovat ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Vláda už v srpnu po dohodě s odborovými předáky schválila změny v nastavení platových tabulek. Žádný z tarifů by od ledna neměl být pod minimální mzdou či zaručeným platem.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová řekla, že by se tarifní částky v tabulkách mohly podle profesí zvýšit o pět až devět procent.

Platy by podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí mohly vzrůst podle profesí až o 10 160 korun, ve státní službě až o 11 260 korun, uvedla agentura ČTK. Nejvíc se má platový tarif zvýšit nejhůře odměňovaným a lidem na začátku kariéry, nejméně lékařům.

Ve veřejných a státních službách pracuje podle údajů ministerstva práce asi 858 tisíc lidí. Z nich má letos 263 tisíc platový tarif pod úrovní zaručeného platu či minimální mzdy. Bez navýšení a úprav by příští rok pod zaručenou či minimální hranici spadlo 468 tisíc zaměstnanců.

Koalice urychlí jednání o konci poplatků ČT. Brzy se dozvíte termín, řekl Okamura

Minimální mzda se od ledna zvýší z letošních 22 400 na 24 900 korun. Zaručený plat podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce odpovídá minimální mzdě, jejímu 1,2násobku, 1,4násobku a 1,6násobku. Žádný z příslušných tarifů by od ledna neměl být pod zaručenou hranicí.

Odboráři požadují, aby změna tabulek nepřinesla jen přesun příplatku do tarifu, ale znamenala skutečné zvýšení výdělku. Nejasné je podle nich také to, kolik peněz navíc má příští rok na úpravy a zvýšení výdělků putovat. Zástupci vlády už dříve připustili, že část lidí kvůli přechodu na nově nastavený systém odměňování v roce 2027 přidáno nedostane.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Demonstranti zablokovali vchod do Louvru. Premiér chce zákaz vycházení

Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...

Demonstranti podporující francouzské studenty zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla instituce na svých stránkách. Vedení druhého největšího...

19. října 2026  11:45,  aktualizováno  13:31

Macinka odmítl celoevropské omezení víz pro Rusy. Většina zemí je proti, tvrdí

U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka...

Česko nepodpořilo finský návrh na omezení vstupu Rusů do Evropské unie, podle serveru Seznam Zprávy o tom rozhodl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko podobné omezení samo uplatňuje,...

19. října 2026  10:53,  aktualizováno  13:06

Nejvíc má platový tarif růst nejhůř odměňovaným a lidem na začátku kariéry

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se...

Zástupci vlády a odborů budou pokračovat ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Vláda už v srpnu po dohodě s odborovými předáky schválila změny v nastavení platových...

19. října 2026

ANALÝZA: Pád věže a chmurný závěr jedné éry. Nad troskami Francie číhají dva supi

Premium
Proti vysokým životním nákladům v sobotu ve Francii protestovaly statisíce...

Plameny stravující historickou radnici v Limoges, zřícení její ikonické věže a vydrancované obchody v centrech velkoměst vytvořily apokalyptické kulisy hlubokého rozvratu autority prezidenta...

19. října 2026

Trénovali jsme na autoškolu. K proražení plotu na letišti v Lipsku se přiznali Syřané

Německá policie na letišti Lipsko/Halle vyšetřuje proražený plot. Mluví o...

Německé policii se přihlásili dva Syřané, kteří údajně způsobili díru v plotě kolem letiště nedaleko východoněmeckého Lipska. S odvoláním na své zdroje o tom v pondělí informoval bulvární deník Bild....

19. října 2026  12:52

Putin navrhl Trumpovi summit o Ukrajině bez Ukrajiny, schůzka by byla v Číně

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři...

19. října 2026  6:22,  aktualizováno  12:52

Olomouc už zná nové vedení. Primátorem se stane Zelenka, koalice má pět stran

Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína...

Dny licitování jsou u konce - město Olomouc už zná svoji novou vládu na nadcházející čtyři roky. Ve vedení magistrátu končí hnutí ANO, které sice ovládlo komunální volby, ale přesouvá se do opozice....

19. října 2026  10:17,  aktualizováno  12:38

Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu

Helen Hainesová (14. října 2026)

V australském městě Wangaratta na severovýchodě státu Viktorie najel řidič do nezávislé poslankyně Helen Hainesové. Australský premiér Anthony Albanese incident označil za útok. Podle svědků se...

19. října 2026  12:33

Války a sucho zvedají ceny potravin po celém světě. Drahota přetrvá i příští rok

Premium
Pekař vytahuje bochníky chleba z pece v egyptské Káhiře (13. října 2026)

Války narušující námořní dopravu, dražší energie a hnojiva i sucho spojené s klimatickým jevem El Niño vytvářejí podmínky pro další zdražování potravin. Jejich ceny by podle expertů koncem...

19. října 2026  12:30

Koalice urychlí jednání o konci poplatků ČT. Brzy se dozvíte termín, řekl Okamura

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání koaliční rady (19. listopadu...

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice urychlí projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Dohoda na tom podle něj panuje. „Už mluvíme o konkrétním...

19. října 2026  8:55,  aktualizováno  12:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump přiznal, že se líčí sám. Takto si udržuje svou oranžovou tvář

Americký prezident Donald Trump jedná v Oválné pracovně Bílého domu se zástupci...

Americký prezident Donald Trump čelí dlouhodobě posměchu kvůli své zářivě oranžové tváři. Nyní otevřeně přiznal, že za jeho vizáží nestojí žádný tým profesionálů, protože si make-up nanáší výhradně...

19. října 2026  12:18

„Zklidni to dítě, nebo vás zabiju.“ Pražská policie dopadla agresora z tramvaje

ilustrační snímek

Sobotní odpoledne přineslo pasažérům tramvaje číslo 22 nepříjemné chvíle. Neznámého muže rozčílil pláč malého dítěte natolik, že vytáhl nůž a začal cestující ohrožovat. „Zklidni si to dítě, nebo vás...

18. října 2026  19:20,  aktualizováno  19. 10. 12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×