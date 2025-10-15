ANO, Motoristé a SPD řeší program vlády. Euro a emisní povolenky ne, EET ano

Josef Kopecký
  5:26
Představitelé ANO budou s partnery ze vznikající koalice s Motoristy sobě a SPD dopoledne ve Sněmovně diskutovat diskutovat o programovém prohlášení budoucí vlády Andreje Babiše i o některých zákonech, jejichž rychlé projednávání považují za nezbytné.
Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura | foto: koláž iDNES David Votruba

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip...
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na...
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval...
7 fotografií

„Nepřipadá v úvahu jakákoli diskuse o vystoupení z EU nebo z NATO. A to i ve smyslu referenda. Toto je akceptováno našimi potenciálními koaličními partnery,“ řekl tento týden po jednání s Motoristy sobě na Chodově první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Motoristé chtějí vyjednání trvalé výjimky pro Česko z povinnosti přijmout euro

Na čem se ANO, SPD a Motoristé sobě hladce shodnou je odmítnutí eura. Jakoukoli případnou podporu příští vládě Motoristé podmíní tím, že součástí jejího programového prohlášení bude závazek okamžitě zahájit formální proces směřující k vyjednání si trvalé výjimky z povinnosti přijmout euro.

Turek se omluvil. Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka u Babiše

Od nové koalice, pokud vznikne, lze čekat vymezení současné politice Evropské unie. „Evropská klimatická politika, energetická politika a migrační politika ženou Evropu hlavou proti zdi,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček. Nová vláda podpoří odklad konce aut na spalovací motory a vymezí se proti emisním povolenkám. Odmítne nové emisní povolenky ETS 2, které by mohly výrazně zvýšit náklady pro domácnosti.

ANO už dříve řeklo, že je odmítne jako jednu z prvních věcí a že česká vláda napíše Evropské komisi, že je nezavede do českého práva.

„Budeme prosazovat výjimky pro ČR z uhlíkových daní nařizovaných Bruselem, například nové emisní povolenky na paliva a na individuální osobní automobilovou dopravu. Odmítáme zavedení emisních povolenek na pohonné hmoty,“ má v programu i hnutí SPD.

Naopak se vrátí elektronická evidence tržeb v inovované podobě. „Má-li být EET účinná, tak by měla být pro všechny segmenty,“ říká Havlíček.

„Nejsme příznivci EET, ale vnímáme, že pro hnutí ANO je to velmi významná věc. Motoristé se budou pokoušet tak, jak máme v programu, hledat výjimky zejména pro malé podnikatele,“ řekl v úterý šéf poslanců Motoristů sobě Boris Šťastný.

Motoristé povedou dva výbory. Turka do vedení Sněmovny neřeší, říká Šťastný

Více času pro domácí uhlí

Motoristé do jednání o programu vznikající vlády vnesou i to, že by se mělo déle využívat domácí uhlí.

„My máme svůj vlastní zdroj energie, my máme uhlí, proč bychom dováželi pětkrát, šestkrát předražený LNG, aby na tom někdo super vydělával, ale mimo Českou republiku, to je prostě nesmysl,“ řekl ekonom a nový poslanec Motoristů sobě Vladimír Pikora v létě na sjezdu Motoristů sobě.

„My budeme bojovat o to, abychom krom toho, že zachráníme jádro,zachraňovali i to nejlevnější, co máme u nás doma. Je to uhlí,“ řekl také na sjezdu v Olomouci Filip Turek. A rozsáhle o tom Motoristé píší i ve své volebním programu.

Porozumění v tomto u hnutí ANO najdou. „Neodstavíme uhelné elektrárny, dokud nebude k dispozici dostatek dalších stabilních zdrojů energie. Zabráníme výpadkům v dodávkách elektřiny a tomu, že se staneme zcela závislými na dovozech elektřiny,“ napsalo do volebního programu i ANO.

Rozpočet, jednací řád, stavební zákon. Návrhy, které spěchají

Zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě mají diskutovat o některých návrzích zákonů, jejichž rychlé projednávání považují za nezbytné. Půjde třeba o návrh rozpočtu nebo o sněmovní jednací řád.

„My budeme řešit zákony, které nezbytně musí jako jedny z prvních odejít do legislativního procesu,“ řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

„V rámci koaliční rady zahájíme debaty o programových prioritách jednotlivých stran a přípravu programového prohlášení vlády,“ řekl v úterý šéf poslanců Motoristů sobě Boris Šťastný. Vznikající koalici vadí to, že vláda po volbách neposlala do Sněmovny opět návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda ho sice před volbami předložila, jak jí ukládá zákon, ale po nich spadl návrh pod stůl a po volbách už ho znovu předkládat nechce.

Podle Schillerové bude předmětem jednání i sněmovní jednací řád a snaha vrátit do Sněmovny kulturu, která v ní podle ní nebyla. Jde hlavně o zdlouhavá noční jednání, která provázela uplynulé volební období.

Místopředseda ANO Havlíček v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že změna stavebního zákona musí být schválena okamžitě po vzniku nové vlády.

„Velký problém.“ Babiš narazil u Motoristů, nelíbí se jim vyšší schodek rozpočtu

„Prioritně musíme řešit nášlapné miny, které tady jsou v oblasti chybějících zdrojů na dopravu a toho skandálu, který udělala vláda s tím, že nemá krytý rozpočet na dopravu se státním rozpočtem,“ uvedl první místopředseda ANO.

Babiš minulý týden uvedl, že je potřeba změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, aby mohly být peníze uvolněny. To se ale nelíbí šéfovi Motoristů Petru Macinkovi. „To by pro nás byl velký problém,“ napsal iDNES.cz. Motoristé sobě před sněmovními volbami slibovali vyrovnaný rozpočet do čtyř let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

ANO, Motoristé a SPD řeší program vlády. Euro a emisní povolenky ne, EET ano

Představitelé ANO budou s partnery ze vznikající koalice s Motoristy sobě a SPD dopoledne ve Sněmovně diskutovat diskutovat o programovém prohlášení budoucí vlády Andreje Babiše i o některých...

15. října 2025  5:26

Jiná varianta než s SPD a Motoristy není. Havlíček o skládání vlády i Turkovi

Premium

Hnutí ANO dalo podle místopředsedy Karla Havlíčka Motoristům čas, aby očistili svého čestného prezidenta Filipa Turka, nebo přišli s novým kandidátem na ministra zahraničí. Motoristé na to mají...

15. října 2025

Najednou to jde. Drobnější stavby na železnici po letech kritiky zlevnily

Výměna pražců, kolejnic a rekonstrukce výhybek a nástupišť na trase mezi Mirošovicemi a Bečváry u Ratají nad Sázavou za 175 milionů korun. Stavební práce, které železničáři označují jako prostou...

15. října 2025

Sarkozyho VIP kobka. Bývalý prezident Francie stráví pětiletý trest v malé cele

Premium

Dosud nejslavnějšími francouzskými vězni byli: literární muž se železnou maskou, případně Edmond Dantes, Jean Valjean či Motýlek. Teď přibylo další jméno, už ale skutečné. Nicolas Sarkozy, nyní...

15. října 2025

Železná lady v železném oři. Thatcherová pálila z tanku, fotka jí vyhrála volby

Velká Británie si připomíná sto let od narození Margaret Thatcherové. Byla to tvrdá a neústupná politička a přesně tak působí i na svém nejznámějším snímku. Britská premiérka na něm usedá do tanku,...

15. října 2025

Byrokracie firmám sebere miliony hodin, změny přicházejí jen pomalu

Premium

Snižování byrokracie či svazující regulace pro podnikatele jsou pro Evropskou komisi aktuálně předními tématy. Po Draghiho zprávě slibovala nápravu a řadu zjednodušení, legislativní návrhy, které...

15. října 2025

USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly

Spojené státy zaútočily u pobřeží Venezuely na další plavidlo, které podle nich převáželo drogy. Šest lidí zemřelo, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na amerického prezidenta Donalda...

14. října 2025  22:13

Maláčová řekla předsednictvu SOCDEM, že na sjezdu nebude obhajovat post

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová už na mimořádném volebním sjezdu strany nebude obhajovat svůj post. Řekla to při jednání předsednictva strany. iDNES.cz to potvrdilo více účastníků jednání. Maláčová...

14. října 2025  14:36,  aktualizováno 

Turek by potvrdil nedostatek dovedností v diplomacii jako Lipavský, soudí politolog

Kandidát na ministra zahraničí Filip Turek nemá žádnou dlouhodobou diplomatickou nebo politickou zkušenost, upozornil pro CNN Prima News politolog Jan Kubáček. Podle něj se nedostatek dovedností z...

14. října 2025  21:12

Hamás se odzbrojí, protože to sám řekl. Jinak to uděláme my, prohlásil Trump

Hnutí Hamás se odzbrojí, protože řeklo, že se odzbrojí, vyjádřil v úterý své přesvědčení americký prezident Donald Trump. Pokud tak neučiní, odzbrojíme ho my, poznamenal také před novináři při...

14. října 2025  21:06

Kostru důchodce našli v bytě patnáct let po jeho smrti. Nikomu nechyběl

Sousedé si mysleli, že se přestěhoval do domova důchodců. A tak ho roky nepostrádali. Až nedávná voda po bouři Alice, která zaplavila balkon o patro níže, donutila hasiče ve španělské Valencii...

14. října 2025  20:40

VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí překvapil v pondělí na summitu v Šarm aš-Šajchu svého hosty. U příležitosti uzavření příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na konferenci desítek hlav...

14. října 2025  20:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.