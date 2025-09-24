Zástupci vlády a odborů budou pokračovat ve vyjednávání o zvýšení platů

Vláda navrhuje zvýšení platových tarifů od ledna o pět procent a u hůř odměňovaným zaměstnancům pak o sedm procent. Zvýšení tarifů o pět procent všem zaměstnancům veřejného sektoru by stálo 23,5 miliardy korun.
Odbory požadují pro méně placené přidání o 13 procent a pro ostatní o sedm procent. „Nejlepší protest bude, když přijde nová vláda s jiným návrhem,“ řekl po posledním jednání se zástupci vlády na začátku září předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. „Ten rozdíl je podle našeho soudu stále značný. My v této chvíli necítíme ze strany vlády nějakou ochotu,“ prohlásil Středula.
Jednání o platech krachla. Nejlepší bude návrh od jiné vlády, řekl Středula
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se už v červenci shodli na tom, že by hůř odměňované profese a lidé ve státní službě měli dostat přidáno víc než ostatní pracovníci veřejného sektoru. Předáci odborů původně požadovali desetiprocentní růst tarifů pro všechny.
Ve veřejném sektoru loni pracovalo asi 675 tisíc lidí.