Mohl bych to protahovat, dokud vládě neodletí Farský, řekl poslanec

Hlasování o důvěře vládě čeká večer či v noci Petra Fialy. „Kdybych chtěl být vtipný, tak to budu protahovat, dokud pan Farský neodletí do Ameriky a budete mít o jednoho poslance méně,“ řekl poslanec ANO Patrik Nacher v narážce na poslance STAN Jana Farského. Ten ve čtvrtek na osm měsíců odletí na studijní stáž do USA, ale mandát poslance si nechá.