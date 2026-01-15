Vláda důvěru získá, připustil Rakušan. Nazval Babišův tým kabaretem minulosti

Josef Kopecký
Přímý přenos   11:18
Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. „Vláda s pravděpodobností hraničící s jistotou získá důvěru,“ připustil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Na tiskové konferenci ji označil za kabaret minulosti.

Jednání o důvěře vládě začalo už v úterý odpoledne, kdy vystupovali především politici koalice – premiér Babiš a ministři, zatímco ve středu se u řečnického pultu střídali hlavně opoziční poslanci.

Do rozpravy je stále ještě přihlášeno 23 poslanců a odpoledne od 14:30 jsou poprvé ústní interpelace na premiéra a na členy vlády. Ke hlasování o důvěře by podle předběžné dohody mohlo dojít v čase mezi 18:00 a 21:00, tedy po interpelacích.

Výsledek hlasování je přitom dopředu jasný. Vládu Andreje Babiše podporuje 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě a důvěru Sněmovny tak i přes výhrady opozice získá.

SPD hlasy slíbila, když ji premiér Babiš ujistil, že bude pokračovat debata o muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, která hnutí Tomia Okamury vadí. K získání důvěry stačí Babišově vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit

„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům Babiš.

„Programové prohlášení se tváří jako by v Evropě neprobíhala válka,“ vytkl vládě bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala. „S Robertem Ficem a Viktorem Orbánem vytvořili klub tří zemí, které se odmítají chovat zodpovědně, ačkoliv patří mezi země, které jsou nejvíce ohroženy ruskými výboji. Česká republika se tak odvrací na východ, vymlouvá se a nedokáže stát plně po boku spojenců,“ řekl o Babišovi jeho předchůdce Petr Fiala.

Expremiér Fiala vyčetl Babišově vládě čistky i to, že otáčí Česko na východ

„Tato vláda nebude akceschopná a premiér, který sliboval silné Česko, premiér, který sliboval, jakým bude silným premiérem a porovnával se s tím minulým, s premiérem Fialou, vytvořil koalici, která tady vznikla především proti tomu, aby se politici vydávali k trestnímu stíhání. A on se tak stal rukojmím, stal se rukojmím extremistů a Motoristů,“ prohlásil šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Koalice chce po hlasování o důvěře vládě prosadit také stanovisko Sněmovny k jmenování členů vlády. Požadují to Motoristé kvůli tomu, že prezident Petr Pavel odmítl jejich kandidát na ministra životního prostředí, poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.

Tisková konference hnutí STAN

