„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům Babiš.
Premiér mluvil osmdesát minut, po něm si slovo vzali šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura a šéf Motoristů, ministr zahraničí Petr Macinka. U řečnického pultu se pak celé odpoledne střídali další členové vlády a opozici nedali šanci reagovat na jejich vystoupení.
|
Expremiér Fiala vyčetl Babišově vládě čistky i to, že otáčí Česko na východ
Až po téměř sedmi hodinách začátku jednání o důvěře vládě se ke slovu dostal první opoziční politik, bývalý premiér Petr Fiala, který o víkendu na kongresu ODS skončí v čele strany. „Programové prohlášení se tváří, jako by v Evropě neprobíhala válka,“ řekl bývalý premiér.
Do rozpravy se hlásí téměř šest desítek poslanců
Teprve až skončí vystoupení politiků s přednostním právem mluvit, začne rozprava, ve které mohou vystoupit všichni poslanci.
Zatím zájem hovořit projevilo 59 řadových poslanců, mezi nimi jako první Filip Turek ze strany Motoristé sobě.
„Naši trojkoalici spojoval záměr vyměnit vládu Petra Fialy. Věřím, že vláda důvěru získá,“ řekla místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová. „Programové prohlášení vlády znamená obrat v hospodářské strategii vlády,“ řekla Schillerová. Slíbila, že schodek hospodaření státu nepřekročí tři procenta hrubého domácího produktu.
Babiš dopoledne zamířil za poslanci SPD
Premiér Babiš před hlasováním o důvěře vládě zamířil v úterý dopoledne za poslanci SPD. Někteří od něj žádali vysvětlení, proč se vláda rozhodla pokračovat v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině napadené Ruskem.
Nestačilo jim, že do ní podle dohody koalice nemá jít ani koruna z českého státního rozpočtu. Například poslanec Jaroslav Foldyna tvrdil, že kvůli tomu váhá se svým hlasováním o vládě.
„Všichni víte, že v klubu SPD je trochu rozpor kvůli muniční iniciativě,“ připustil šéf poslanců hnutí Radim Fiala.
„My bychom si přáli, aby se to celé zrušilo. Na tom trochu závisí to, jestli poslanecký klub SPD podpoří vládu,“ řekl Radim Fiala.
Po jednání klubu SPD s Babišem ale řekl Tomio Okamura, že klub SPD vládu jasně podpoří vládu. Podle Radima Fialy po jednání s Babišem o záležitosti ještě poslanci SPD interně nehlasovali.
„Jsem rád, že programové prohlášení vlády obsahuje klíčové body programu SPD,“ řekl lídr hnutí a šéf Sněmovny Tomio Okamura.
„Je pro nás důležité, že se poslanci mohli pana premiéra ptát, on jim odpovídal,“ řekl Radim Fiala. Muniční iniciativu podle něj bude koalice dál řešit, bude trvat na transparentnosti, možná nařídí audity. „Takže muniční iniciativu nepovažujeme za uzavřenou,“ uvedl.
Poslanec SPD Tomáš Doležal novinářům řekl, že jednání s Babišem bylo zajímavé. „Jako klub budeme všichni pro vyslovení důvěry, domluvili jsme se,“ dodal Doležal. Spokojen po Babišově návštěvě byl i Foldyna.
„Jako idea je to v pořádku,“ zhodnotil ještě předtím muniční iniciativu na tiskové konferenci ANO vicepremiér Havlíček. Připomněl, že do muniční iniciativy nepůjde ani koruna z českého státního rozpočtu a že muniční iniciativa ještě projde auditem.
K získání důvěry stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců a koalice ANO, SPD a Motoristů má pohodlnou většinu. Jednání o důvěře začalo 101. den od říjnových voleb, po nichž koalice vznikla.
Konsolidace veřejných financí se za této vlády konat nebude, vyčetl šéf poslanců TOP 09
„Konsolidace veřejných financí se za této vlády konat nebude,“ vytkl kabinetu šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Vyčetl Babišově vládě i její plán zrušit koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Označil to za snahu o zestátnění veřejnoprávních médií.
Pět opozičních stran se ještě před hlasováním o důvěře vládě pokusilo prosadit zařazení návrhu, v němž by se Sněmovna distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny, šéfa hnutí SPD Tomia Okamury. Navrhl to předseda STAN Vít Rakušan.
ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 disponují jen 92 poslanci, a tak opoziční strany neměly bez pomoci některých vládních poslanců šanci to prosadit.
Koalice ANO, SPD a Motoristů zůstala jednotná a za Okamuru se postavilo všech 108 vládních poslanců.
Vláda vzniká za podpory extremistů, řekl Výborný
KDU-ČSL podle předsedy strany Marka Výborného nemůže podpořit vládu, která vznikla za podpory extremistů. Lidovci podle něj mají pět důvodů, proč nemohou Babišovu vládu podpořit.
Chtějí čitelnou zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou podle nich vláda ANO, SPD a Motoristů nenabízí svými postoji k ruské válce proti Ukrajině.
„Nepodpoříme rozpočtovou odpovědnost,“ říká Výborný. Lidovcům také vadí, že nová vláda vyhazuje experty na rodinnou politiku.
„Plány na zestátnění České televize a Českého rozhlasu jsou nebezpečným signálem,“ uvedl šéf lidovců.
Jako pátý důvod, proč nemůže KDU-ČSL podpořit vládu, je ten, že pravidla musí platit pro každého stejně a ne chválit vyvolené.
Lidovci tím narážejí na blížící se hlasováni o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury, o jehož vydání ke stíhání policie žádá kvůli předvolebního plakátu s mužem tmavé pleti se zakrváceným nožem, na němž SPD hlásala – Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. Okamura tvrdí, že tím SPD jen varovala před migračním paktem Evropské unie.
Vláda je sňatkem zla, prohlásil šéf Pirátů Hřib. Piráti chodí po Sněmovně pozpátku
„Vláda Andreje Babiše nepovede ke zlepšení života občanů,“ je přesvědčen šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Kabinet ANO, SPD a Motoristů je podle Pirátů vláda, kterou bude znamenat „velkou malou domů“ pro Babišův holding Agrofert. „Tato vláda je sňatek zla z rozumu,“ řekl Hřib.
„Jsme rádi, že Andrej Babiš po jednání bezpečnostní rady potvrdil, že muniční iniciativa bude pokračovat,“ řekl Pirát Ivan Bartoš. Není si ale jist, že Babiš tento postoj před SPD udrží.
|
Piráti chodili ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, tvrdí
Piráti na sebe v úterý ve Sněmovně upozorňují tím, že chodí pozpátku. K řečnickému pultíku i od něj zpátky do své poslanecké lavice couvají.
Babiš se stává souputníkem Orbána a Fica, míní Rakušan
Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana už vláda Andreje Babiše stihla naplnit obavy, které vzbuzovala. Babiš se podle něj stává souputníkem maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica, kteří se odklánějí od zbytku Evropské unie a zahraniční politiku orientují více východním směrem.
„Vznikla silná koalice pro nevydání předsedů k trestnímu stíhání,“ řekl předseda hnutí STAN v narážce na to, že poslanci budou hlasovat o vydání premiéra Babiše i šéfa Sněmovny Okamury k trestnímu stíhání.
Babišova vláda podle exministra vnitra a šéfa STAN Rakušana rozkládá stát ze všech stran. Ilustroval to vyjádřením šéfa Motoristů, ministra zahraničí Petra Macinky na adresu Ústavního soudu, který by podle něj nešel proti prezidentovi Petru Pavlovi, který navrhl a prosadil většinu z jeho současných členů.
|
Okamuru se opozici nepodařilo odvolat. Podpořilo ho všech 108 poslanců koalice
Rakušan navrhl, ale neprosadil, aby se Sněmovna distancovala od slov předsedy SPD Tomia Okamury v jeho novoročním projevu, v němž napadal Ukrajince, prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského i šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen. Tomia Okamuru ale podrželo všech 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Strategie „chytré horákyně“ je ohrožení ČR, říká Kupka
„Místo strategického řízení státu vidíme rozvrat,“ říká místopředseda ODS a kandidát na nového šéfa strany Martin Kupka.
Strategie chytré horákyně v oblasti zahraniční politiky je podle něj ohrožením zájmů České republiky. Andrej Babiš se podle Kupky ukazuje jako slabý premiér tím, že zahraniční politiku za něj fakticky dělají šéf SPD Tomio Okamura a další poslanec za SPD Jindřich Rajchl.
„Stále také není dořešena otázka střetu zájmů Andreje Babiše,“ řekl Kupka.
|
Babiš čeká s vložením Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí. Termín se blíží
Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK.
Premiér minulý týden řekl, že čeká s vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí.