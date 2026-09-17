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Koalice bude jednat o návrhu schodku 389 miliard korun i o růstu penzí

Josef Kopecký
  5:55
Předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, šéf rozpočtového...

Předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, šéf rozpočtového výboru Vladimír Pikora a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání o rozpočtu se zástupci ANO | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...
Macinka chce snížit schodek o 20 miliard
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...
9 fotografií
Navrhne nakonec vláda Andreje Babiše schodek rozpočtu na příští rok nižší než 389 miliard korun, jak s tím přišla ministryně financí za ANO Alena Schillerová? Hledání odpovědi na tuto otázku zaměstnává špičky stran vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, které si kvůli tomu domluvily jednání už od půl osmé ráno.

Jak politici Motoristů sobě, tak SPD vyjádřili nespokojenost s výší navrženého schodku.

Šéf Motoristů, ministr zahraničí Petr Macinka před dvěma týdny řekl, že schodek by měl být nižší alespoň o 20 miliard. „Úspory je možné najít spíš v řádu jednotek miliard,“ reagovala na to Schillerová.

Nebudeme dávat dárečky, ale investovat do lidí, hájil Babiš schodek 389 miliard

A premiér a šéf ANO Andrej Babiš to tento týden po jednání vlády vyjádřil j ještě pregnantněji. „Deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii,“ řekl Babiš. „Nebudeme dávat dárečky, budeme investovat do lidí,“ prohlásil.

Přesto nějakou změnu ještě očekávat lze. I když je ANO dominantní silou ve vládě, hlasy poslanců SPD a Motoristů sobě k prosazení svých záměrů potřebuje.

Návrh rozpočtu na příští rok bude vláda schvalovat v pondělí 21. září, do konce září musí návrh poslat do Sněmovny. V prvním čtení budou poslanci o základních parametrech rozpočtu rozhodovat 21. října, tedy po druhém kole senátních voleb.

Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura tento týden řekl, že strany směřují k dohodě na rozpočtu podle představ jeho hnutí a tvrdil, že to zahrne i omezení dávek Ukrajincům, kteří v Česku získali dočasnou ochranu kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině na jejím území, jehož část také okupuje.

Motoristé sobě dříve zmiňovali, že chtějí kvůli úsporám řešit rozpočet zdravotnictví, školství či dopravy. „Jsme připraveni navrhovat znovuzavedení karenční doby, pokud dojdeme k nějaké rozumné dohodě,“ řekl minulý týden ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Ale s nápadem, aby zaměstnanci znovu v prvních třech dnech nemoci nedostávali žádné peníze, zatím v koalici nepochodili.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP

Dohodnout se koalice musí třeba na tom, jak v příští roce porostou důchody. „My samozřejmě trváme jako SPD na tom, abychom navýšili ty důchody od ledna nad zákonnou valorizaci, protože 270 Kč je málo, a to opravdu důchodcům nestačí,“ řekl ve středu Okamura. „My neustále ve vládní koalici tlačíme na to, aby ta valorizace byla vyšší. Proto i na minulé koaliční radě už jsme začali mluvit o dvou variantách. Já jsem říkal, že by byla možností jednorázová částka všem důchodcům,“ řekl šéf SPD.

Koaliční lídři se budou bavit i o tom, kdy zařadí na jednání Sněmovny návrh vlády na zrušení poplatků České televizi i Českému rozhlasu a jejich nahrazení financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.

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