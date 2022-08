Fiala bude jednat s německým kancléřem Scholzem o zastropování cen energií

„Budu s kancléřem Scholzem mluvit samozřejmě o cenách energií a o tom, zda jsme schopni se domluvit na nějakém evropském řešení, a jak by takové řešení mohlo vypadat. Bez Německa se k žádnému řešení nedostaneme. Německo je klíčovou zemí z tohoto hlediska a určitě toto bude jedno z hlavních témat rozhovorů s kancléřem Scholzem,“ řekl Fiala minulý týden po jednání vlády k možnosti krotit raketově rostoucí ceny elektřiny a plynu.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela před tím zmínil variantu celoevropského zastropování cen elektřiny. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou, tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela.

Některá témata Scholzovy návštěvy navážou na květnovou návštěvu českého premiéra Berlíně. Scholz tehdy oznámil, že Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytne Ukrajině čelící ruské invazi. Konkrétně česká armáda získá od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit.

Česko se také s Německem domlouvá na možnosti získat kapacity v LNG terminálech, které Německo bude budovat v příštích měsících a letech.

Ještě před setkáním s Fialou přednese německý kancléř na Univerzitě Karlově přednášku na téma Budoucnost Evropy.