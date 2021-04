Šéf Pirátů Bartoš zamíří za Zemanem. Chce s ním mluvit o předčasných volbách

Podmínkou pro rozpuštění Sněmovny podle Bartoše je, že i Senát schválí změnu volebního zákona. Pak by se v případě rozpuštění Sněmovny mohly volby konat již začátkem července a ne až v říjnu. K rozpuštění Sněmovny je ale třeba nejméně 120 hlasů, přičemž minulý týden to odmítl premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Bez hnutí ANO Sněmovna rozpuštěna nebude, pokud by se na tom neshodli všichni ostatní, ale rozpuštění dolní komory nechtějí ani komunisté a sociální demokraté.

„Stále si trváme na tom, že předčasné volby jsou jediné rozumné řešení. Proto tuto variantu nevzdáváme a ihned po schválení novely volebního zákona a mém setkání s prezidentem Zemanem zahájíme jednání se všemi stranami ve Sněmovně,“ uvedl v úterý pro iDNES Bartoš, když poslanci Pirátů a hnutí STAN odmítli přidat podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše.



Schůzi navrhly ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Je absurdní rozpouštět Poslaneckou sněmovnu, když máte vládu s důvěrou,“ hájí šéf ODS Petr Fiala postup, ke kterému se přiklonila koalice Spolu.

Zeman v neděli uvedl, že Sněmovnu může, ale také nemusí rozpustit. To je ale v přímém rozporu se zněním Ústavy České republiky. „Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců,“ uvádí Ústava ČR v článku 35. Zeman také řekl, že by nechal vládnout Andreje Babiše až do voleb, i kdyby jeho vládě byla vyslovena nedůvěra.