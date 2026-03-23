Vláda se nejspíš vrátí k požáru ve firmě, která vyrábí i drony pro Ukrajinu

Policejní prezident Martin Vondrášek po žhářském útoku řekl, že policie pracuje se čtyřmi scénáři.
„Hlavním vzkazem je, a my to budeme komunikovat běžnou cestou směrem ke všem českým výrobcům, kteří se nějak podílejí na obranném průmyslu, aby si zabezpečily své areály. Protože areál firmy, která byla napadena, zabezpečený nebyl,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš po mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu.
Měl útok na zbrojovku jen vypadat na akci aktivistů? Stopy vedou policii do ciziny
Vláda se má podle zveřejněného programu jednání má vrátit ke svým legislativním plánům na letošní rok. Před měsícem ministři projednávání dokumentu přerušili.
Na programu je i dvojice novel, které jako poslanec předložil ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka a týkají de rodičovského příspěvku před porodem či příspěvků na mobilitu.
Vláda projedná i novelu občanského soudního řádu, podle níž by adresáti zneužívajících nebo bezdůvodných žalob namířených proti svobodě projevu získali větší právní ochranu.
Před jednáním vlády se na Úřadu vlády uskuteční schůzka špiček stran vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.