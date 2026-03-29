Jediné, co se dá udělat ke zlevnění benzinu, je zastropovat marže, řekl Babiš

Autor: ,
  12:10
Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. V pondělí o tom bude jednat vláda, na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních hráčů na trhu s pohonnými hmotami, uvedl Babiš ve videu zveřejněném na síti X.

Zastropování cen pohonných hmot v zahraničí nebo snížení spotřební daně se podle něj neosvědčily. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v pátek řekl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme. Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.

Na úřad vlády přijdou podle Babiše v pondělí i zástupci pěti velkých petrolejářských firem v Česku, které ovládají 90 procent trhu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že na vládě bude pět největších distributorů – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Je podle něj velmi důležité se s nimi sejít a podívat se podrobně na fungování jejich marží. Analytici odhadují dlouhodobou průměrnou marži obchodníků mezi 2,5 až 3,5 Kč na litr.

Marže u pohonných hmot jsou nehorázné, říká Babiš. Navrhne jejich zastropování

„Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat, je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc,“ řekl ve videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl.

Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala v tomto týdnu na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 41,44 koruny za litr a nafta 47,90 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle nejnovějších údajů CCS k sobotě benzin v posledních dnech o několik haléřů zlevnil, v sobotu stál v průměru 41,36 koruny za litr a nafta byla za 48,08 koruny za litr.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)
Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko Olomouce s cenou nafty a benzínu (25. března 2026)
Čerpací stanice Orlen, Hrušovany nad Jevišovkou (20. března 2026)
Donald Trump (16. března 2026)
8 fotografií
Jediné, co se dá udělat ke zlevnění benzinu, je zastropovat marže, řekl Babiš

Český premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. V pondělí o tom bude jednat vláda, na zasedání kabinetu přijdou i...

29. března 2026  12:10

